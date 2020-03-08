Зеленський розповів, як відзначає 8 березня (Відео)

Новини шоу бізнесу:Президент України заявив, що дуже любить 8 березня і завжди радий, коли може привітати своїх жінок.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що 8 березня відзначати вдома з родиною.

За його словами, він щорічно купує квіти своїй матері і просить знайомих в Кривому Розі їх передати.

Глава держави розповів "Фактам", що дуже любить це свято і завжди радий, коли може привітати своїх жінок.

"Я рідко ходжу по різних магазинах - не вистачає часу. Але я дуже люблю ці моменти, коли я можу щось купити і подарувати. Це така можливість, це такий кайф! Я ніколи не знаю, що подарую. Я їду в один магазин, другий, третій і знаходжу. Я вибираю завжди очима", - сказав він.

Зеленський сказав, що його подарунки завжди подобаються дружині. Також президент додав, що головне в подарунку не вартість, а увага. Але квіти дарувати потрібно обов'язково, вважає він.