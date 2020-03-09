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Акторка Емма Коррін вразила схожістю з принцесою Діаною (Фото)

Акторка Емма Коррін вразила схожістю з принцесою Діаною (Фото)
14:09 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Кіномани в очікуванні нового 4 сезону серіалу "Корона" (The Crown).

Наразі тривають зйомки популярного кінопроєкту, який вийде на американському стримінговому сервісі Netflix. У мережі з'явились кадри зі знімального майданчика, на яких Емма Коррін вразила схожістю з принцесою Діаною.

Як повідомляє Just Jared, зйомки нового сезону "Корони" проходять у Лондоні. Папараці видання змогли зробити кадри, на яких було видно, як акторка Емма Коррін майстерно вжилась у роль Леді Ді. Зірка візуально нагадує принцесу Діану та навіть копіює її манеру поведінки на публіці, що вразило очевидців. 

Для зйомок сцени одного з офіційних виходів знаменитої британки Емма Коррін приміряла розкішну фіолетову сукню. Як і принцеса Діана, акторка граційно вийшла з авто та привіталась із людьми, які зустрічали її кортеж.

Принцеса Діана була іконою стилю, і її вплив на світ надихає і досі. Дослідити її через роботу сценариста Пітера Моргана – це найповажніша можливість, яку я не змарную та буду прагнути втілити її образ, – прокоментувала Емма Коррін. 

Що відомо про новий сезон серіалу "Корона"

У листопаді 2019 року компанія Netflix презентувала 3 сезон "Корони". Серіал привернув чималу увагу кіноманів, адже розповідає про реальні факти з життя британської монархії. Та вже у 4 сезоні на глядачів чекає ефектна поява героїні принцеси Діани, яка і після смерті залишається еталоном жіночності та улюбленицею британців. Їхню історію з принцом Чарльзом і намагатимуться показати творці "Корони". Зокрема, в епізодах розкриють деталі поїздки подружжя до Австралії у 1983 році, а також вторгнення до Букінгемського палацу, організоване Майклом Фаганом.

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Відомо, що Леді Ді майстерно зіграє Емма Коррін. А от принц Чарльз постане перед глядачами завдяки актору Джошу О’Коннору. Окрім цього, Джилліан Андерсон перевтілиться у Маргарет Тетчер – першу жінку прем'єр-міністра Великобританії. Чимало глядачів цікавило питання, чи залишиться у новому сезоні оскароносна акторка Олівія Колман. У Netflix офіційно підтвердили, що вона постане у нових епізодах в образі Єлизавети ІІ. А от коли чекати на прем'єру нового сезону "Корони", наразі невідомо.

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Лондон, Корона, Леди Ди, Netflix, Эмма Коррин, Акторка, The Crown, Зйомки, Британська Корона, Кіномани, Принцеса Діана.
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