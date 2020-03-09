Акторка Емма Коррін вразила схожістю з принцесою Діаною (Фото)

Наразі тривають зйомки популярного кінопроєкту, який вийде на американському стримінговому сервісі Netflix. У мережі з'явились кадри зі знімального майданчика, на яких Емма Коррін вразила схожістю з принцесою Діаною.

Як повідомляє Just Jared, зйомки нового сезону "Корони" проходять у Лондоні. Папараці видання змогли зробити кадри, на яких було видно, як акторка Емма Коррін майстерно вжилась у роль Леді Ді. Зірка візуально нагадує принцесу Діану та навіть копіює її манеру поведінки на публіці, що вразило очевидців.

Для зйомок сцени одного з офіційних виходів знаменитої британки Емма Коррін приміряла розкішну фіолетову сукню. Як і принцеса Діана, акторка граційно вийшла з авто та привіталась із людьми, які зустрічали її кортеж.

Принцеса Діана була іконою стилю, і її вплив на світ надихає і досі. Дослідити її через роботу сценариста Пітера Моргана – це найповажніша можливість, яку я не змарную та буду прагнути втілити її образ, – прокоментувала Емма Коррін.

Що відомо про новий сезон серіалу "Корона"

У листопаді 2019 року компанія Netflix презентувала 3 сезон "Корони". Серіал привернув чималу увагу кіноманів, адже розповідає про реальні факти з життя британської монархії. Та вже у 4 сезоні на глядачів чекає ефектна поява героїні принцеси Діани, яка і після смерті залишається еталоном жіночності та улюбленицею британців. Їхню історію з принцом Чарльзом і намагатимуться показати творці "Корони". Зокрема, в епізодах розкриють деталі поїздки подружжя до Австралії у 1983 році, а також вторгнення до Букінгемського палацу, організоване Майклом Фаганом.

Відомо, що Леді Ді майстерно зіграє Емма Коррін. А от принц Чарльз постане перед глядачами завдяки актору Джошу О’Коннору. Окрім цього, Джилліан Андерсон перевтілиться у Маргарет Тетчер – першу жінку прем'єр-міністра Великобританії. Чимало глядачів цікавило питання, чи залишиться у новому сезоні оскароносна акторка Олівія Колман. У Netflix офіційно підтвердили, що вона постане у нових епізодах в образі Єлизавети ІІ. А от коли чекати на прем'єру нового сезону "Корони", наразі невідомо.