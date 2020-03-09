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Меган Маркл та принц Гаррі здійснили стильний публічний вихід

Меган Маркл та принц Гаррі здійснили стильний публічний вихід
18:09 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Сьогодні, 9 березня, британська монарша родина відвідала щорічну святкову службу з нагоди Дня Співдружності.

У знаковий день до королівської сім'ї приєдналися й Меган Маркл та принц Гаррі, які востаннє виконають свої повноваження на прохання Її Величності.

Герцоги Сассекські прилетіли до Великої Британії з нагоди Дня Співдружності, який відзначають сьогодні, 9 березня, у Вестмінстерському абатстві. Подружжя приєдналося до королеви Єлизавети ІІ, герцогів Кембриджських, принца Уельського та герцогині Корнуолської.

Цей вихід Меган і Гаррі може стати заключним у складі монаршої родини, адже вже з квітня вони зможуть розпочати повноцінне самостійне життя. Варто зазначити, що, на відміну від минулорічної святкової служби, герцоги Сассекські та Кембриджські не долучилися до офіційної процесії Її Величності та зайняли свої місця окремо. Такі зміни були внесені лише за кілька годин до заходу. Представники Букінгемського палацу не прокоментували, чим спровоковано таке рішення. Проте Меган Маркл вже встигла обмінятися привітаннями з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Ця зустріч стала першою після оприлюднення заяви про відхід від королівської родини.

 
 
 
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Meghan’s cape flick is ultra fabulous, don’t you think? LINK IN BIO for live updates.

Публикация от HELLO! Magazine (@hellomag)

Для офіційної появи Меган Маркл обрала приталену сукню довжини міді смагагдового кольору з оригінальною накидкою від культової дизайнерки Emilia Wickstead та капелюшок з вуаллю у тон до вбрання від William Chambers. На ній також лаконічні бежеві туфлі-човники на підборах.

 
 
 
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Harry and Meghan have just arrived at the Commonwealth Service at Westminster Abbey, for their final official engagement as senior royals LINK IN BIO for live updates and outfit details.

Публикация от HELLO! Magazine (@hellomag)

Меган Маркл відштовхнула принца Гаррі, щоб пройти вперед (Відео)

Публіка вже встигла відзначити, що принц Гаррі підтримав дружину навіть своїм одягом. Він постав у класичному костюмі синього кольору та краваткою, яка гармоніювала з look Меган Маркл.

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Все по темі:

Меган Маркл, Принц Гаррі, Світський вихід, Королівська родина.
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