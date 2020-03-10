Яскравий вихід королеви Єлизавети ІІ на службі у Вестмінстерському абатстві

Новини шоу бізнесу:Королева Єлизавета II відвідала службу до Дня співдружності націй у Вестмінстерському абатстві.

93-річна монарх прибула на службу в синьому пальті й капелюсі за тоном з кольоровими пір'ям. Аутфіт поєднала з улюбленими туфлями від Anello & Davide, які завжди взуває на світські виходи і чорними рукавичками.

На грудях у Її Величності була красива діамантова брошка. Незмінними аксесуарами в образі стали перлинне кольє і сережки. Зачіска у Єлизавети II була кучерява, а в макіяжі використали улюблену рожеву помаду. Службу у Вестмінстерському абатстві на прохання королеви також відвідали герцогиня Сассекська Меган і принц Гаррі.

Це був їхній останній вихід на подібному заході в ролі членів королівської сім'ї. Від 1 квітня Меган і Гаррі складають з себе всі повноваження.

Були присутні на службі й інші члени королівської сім'ї: герцогиня Корнуольська, герцогиня Кембриджська, графиня Вассекська Софі та інші.

Зазначимо, що Членами Співдружності Націй є 54 країни з населенням понад 2 мільярдів чоловік. Щорічне святкування відзначається в країнах Співдружності в Африці, Азії, Карибському басейні та Америці, Тихоокеанському регіоні та Європі. Тема цього року — “Забезпечення спільного майбутнього".

Серед головних цілей — захист природних ресурсів та розвиток торгівлі. На службі 9 березня були присутні понад 2000 чоловік, включаючи чиновників і сановників, послів, релігійних лідерів і понад 800 школярів та представників молодіжних організацій. Під час служби було кілька сюрпризів.

Наприклад, виступи співаків і народних ансамблів. Перед присутніми виступила африканська група під назвою "One Drum". Друг принца Гаррі, співак Крейг Девід виконав свій хіт "Unbelievable". Виступив на службі зі своєю промовою чемпіон світу з боксу у важкій вазі та олімпійський призер Ентоні Джошуа.

Спортсмен сказав, що "пишається тим, що є дитиною Співдружності". Він попросив згадати, як "наші брати Співдружності стояли плечем до плеча в бою", і розповів про цінності "справедливості, відповідальності, терпимості і різноманіття, які нас пов'язують".