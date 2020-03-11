Оззі Осборн випустив пісню з Елтоном Джоном (Відео)

Новини шоу бізнесу:Композиція увійшла в новий однойменний альбом Ordinary Man.

Британський рок-музикант Оззі Осборн, який випустив раніше кліп на пісню Straight To Hell, представив нову роботу - музичне відео на сингл Ordinary Man, записаний спільно зі співаком Елтоном Джоном.

У записі також взяв участь Slash.

Композиція увійшла в новий однойменний альбом Ordinary Man, реліз якого відбувся 21 лютого, передає 112.ua. Як повідомляв УНІАН, через травму Оззі Осборн був змушений відкласти всі свої концерти в 2019 році.

Пізніше 70-річному музиканту довелося ще раз перенести всі дати, оскільки процес відновлення зайняв більше часу, ніж очікувалося.