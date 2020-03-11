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Шерон Стоун пройшла тест на наявність коронавірусу

Шерон Стоун пройшла тест на наявність коронавірусу
12:26 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Голівудська акторка, зірка фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун, святкує свій день народження – 10 березня знаменитість зустрічає свої 62.

Власне свято зірка зустріла своєрідно – з перевіркою власного здоров'я, щоб про всякий випадок уберегти себе та рідних.

З нагоди дня народження секс-символ 1990-х влаштувала домашню вечірку для сім’ї та найближчих друзів. На сторінці в інстаграмі Шерон поділилась світлинами, де проходить медичний огляд, перед тим, як потрапити на свято: на світлині медсестра вимірює їй температуру.

Про це повідомили у виданні The Daily Mail.

 
 
 
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Sunday brunch w my pals

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Таким чином, акторка хотіла звернути увагу на важливість проходження медичного контролю на симптоми вірусу. Відомо, що у США, станом на 10 березня, захворіло 755 людей, 21 з них померли унаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом. Схоже, зірка вирішила перестрахуватись навіть у власне свято, щоб убезпечити як себе, так і запрошених гостей. 

 
 
 
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Birthday party.

Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

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Зірка була одягнена у красивий вечірній образ – чорний комбінезон, який доповнила злегка укладеною зачіскою та ледь помітним макіяжем. Вечірка відбулась 9 березня, у переддень свята, біля каміна та більярда в компанії друзів.

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Все по темі:

Голливуд, Шэрон Стоун, Тест, Свято, День народження, Акторка, Коронавірус.
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