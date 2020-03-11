Шерон Стоун пройшла тест на наявність коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Голівудська акторка, зірка фільму "Основний інстинкт" Шерон Стоун, святкує свій день народження – 10 березня знаменитість зустрічає свої 62.

Власне свято зірка зустріла своєрідно – з перевіркою власного здоров'я, щоб про всякий випадок уберегти себе та рідних.

З нагоди дня народження секс-символ 1990-х влаштувала домашню вечірку для сім’ї та найближчих друзів. На сторінці в інстаграмі Шерон поділилась світлинами, де проходить медичний огляд, перед тим, як потрапити на свято: на світлині медсестра вимірює їй температуру.

Про це повідомили у виданні The Daily Mail.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sunday brunch w my pals Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 10 Мар 2020 в 8:21 PDT

Таким чином, акторка хотіла звернути увагу на важливість проходження медичного контролю на симптоми вірусу. Відомо, що у США, станом на 10 березня, захворіло 755 людей, 21 з них померли унаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом. Схоже, зірка вирішила перестрахуватись навіть у власне свято, щоб убезпечити як себе, так і запрошених гостей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Birthday party. Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 8 Мар 2020 в 1:08 PDT

Зірка була одягнена у красивий вечірній образ – чорний комбінезон, який доповнила злегка укладеною зачіскою та ледь помітним макіяжем. Вечірка відбулась 9 березня, у переддень свята, біля каміна та більярда в компанії друзів.