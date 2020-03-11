Актриса Дженна Деван вдруге стала мамою

Новини шоу бізнесу:Поповнення в родині Дженни та її нового коханого Стіва Казі відбулось 6 березня – у них народився син.

Після неочікуваних новин про розлучення Ченнінга Тейтума та Дженни Деван в обох сторін з часом з’явились нові кохані. Обранцем актриси став актор Стів Казі, який незадовго до пологів освідчився жінці.

Вже 6 березня 2020 року Дженна Деван народила коханому сина, якого батьки вже назвали як Каллум Майкл Ребел Казі. Про це повідомила сама Дженна у своєму інстаграмі, виклавши ніжне фото з малюком. На чорно-білій світлині матір ніжно обіймає свого новонародженого малюка.

І саме так наші серця вибухнули у всій вічності і поза нею. Ласкаво просимо у світ, маленький ангеле! – написала щаслива Дженна Деван у своїй публікації.

Емоцій не стримав і батько хлопчика – Стів Казі, який у віці 44-х років вперше став батьком. У своєму інстаграмі він показав фото, де тримає ручку немовляти, а підписав його так само, як і його кохана-наречена.

Відомо, що в останні дні січня 2020 року Дженна Деван та Ченнінг Тейтум офіційно розлучились після 10 років шлюбу, але продовжують разом виховувати свою спільну доньку Еверлі. Колишнє подружжя рік вирішувало питання про виховання їхньої спільної доньки Еверлі та таки підписало всі документи.

Тільки після цього новий бойфренд Дженни наважився освідчитись їй.

Очікуємо поповнення в нашій сім'ї, – акторка Дженна Д’юенн оголосила про вагітність стало відомо наприкінці вересня 2019 року. Пара живе у Лос-Анджелесі, де активно бере участь у світських заходах та демонструє ідилію на публіці.