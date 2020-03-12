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Чарлі Шин спростував звинувачення у згвалтуванні 13-річного хлопчика

Чарлі Шин спростував звинувачення у згвалтуванні 13-річного хлопчика
00:54 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Заяву актора Корі Фельдмана Шин назвав хворими і дикими.

Чарлі Шин спростував звинувачення в згвалтуванні 13-річного актора Корі Хейма. У новому документальному фільмі "Моя правда: згвалтування двох Корі" 48-річний актор Корі Фельдман заявив, що на зйомках підліткової драми "Лукас" (1986) 19-річний Шин примусив до сексу його неповнолітнього друга. Однак сам актор серіалу "Дві з половиною людини" твердження Фельдмана назвав хворими.

"Ці хворі, спотворені і дикі звинувачення - неправда. Крапка. Я закликаю всіх розглянути джерело і прочитати те, що говорить мати [Корі Хейм] Джуді", - заявив представник актора виданню Metro.

"Я думаю, що це серйозне звинувачення без будь-яких доказів. Моєї дитини тут немає, щоб захиститися, але я твердо стою на тому, що Чарлі цього не робив, - сказала жінка про свого сина, який помер в 2010 році від пневмонії. - Цього, звичайно, ніколи не було. На жаль, Фельдман збожеволів, і жахливо те, що він вважає це чудовим способом відзначити 10-річчя з дня смерті мого сина".

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Перші твердження про те, що Шин згвалтував Корі Хейма, з'явилися в 2017 році. Тоді актор подав до суду за наклеп, а звинувачення назвав "хворою і збоченою брехнею".

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