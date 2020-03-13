Зібров розповів, як вони з дружиною втратили дитину

Новини шоу бізнесу:Це сталося до народження їхньої дочки Діани.

62-річний український співак Павло Зібров розповів про сімейну трагедію, яку пережив в шлюбі зі своєю другою дружиною. Подружжя довго не могли мати дітей, а коли Марина завагітніла, у неї стався викидень.

Про це артист відверто розповів у програмі "Зірковий шлях". "Не виходило у нас якось. У нас перший зрив був, плід не тримався, на жаль. І ми дуже були засмучені через це. Термін був невеликий, 2-3 місяці, напевно", - поділився Зібров.

Співак зізнався, що для них з дружиною втрата дитини стала справжньою трагедією, оскільки вони з Мариною на той момент були вже не молоді.

"Це трагедія, коли ти чекаєш, тим більше ти вже достатньо дорослий, тобі вже не 18, і не 20. Ми розуміли, що з кожним роком це все складніше і складніше", - зазначив артист.

Після цього випадку зневірене подружжя звернулося до друга-цілителя.

"Він якусь водичку заряджав, дав її попити, якісь записочки писав, ієрогліфи, ми не знаємо. Проходить місяць, Марина каже: "Мені здається, я завагітніла", - згадує Зібров. Так і з'явилася на світ їх спільна дочка Діана.

Нагадаємо, що Марина - друга дружина співака. До цього Зібров був одружений на дівчині на ім'я Тетяна, яка народила йому сина Сергія. Перший шлюб співака тривав недовго - через два роки подружнього життя кохана артиста пішла до свого студента.

Марина і Павло одружилися в серпні 1994 року. У минулому році Зібров знову повів дружину під вінець. Весільна церемонія пройшла в ресторані Конча-Заспи в день народження дружини артиста - 25 серпня 2019-го Марині виповнилося 60 років.