Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Зібров розповів, як вони з дружиною втратили дитину

Зібров розповів, як вони з дружиною втратили дитину
10:47 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Це сталося до народження їхньої дочки Діани.

62-річний український співак Павло Зібров розповів про сімейну трагедію, яку пережив в шлюбі зі своєю другою дружиною. Подружжя довго не могли мати дітей, а коли Марина завагітніла, у неї стався викидень.

Про це артист відверто розповів у програмі "Зірковий шлях". "Не виходило у нас якось. У нас перший зрив був, плід не тримався, на жаль. І ми дуже були засмучені через це. Термін був невеликий, 2-3 місяці, напевно", - поділився Зібров.

Співак зізнався, що для них з дружиною втрата дитини стала справжньою трагедією, оскільки вони з Мариною на той момент були вже не молоді.

"Це трагедія, коли ти чекаєш, тим більше ти вже достатньо дорослий, тобі вже не 18, і не 20. Ми розуміли, що з кожним роком це все складніше і складніше", - зазначив артист.

Після цього випадку зневірене подружжя звернулося до друга-цілителя.

"Він якусь водичку заряджав, дав її попити, якісь записочки писав, ієрогліфи, ми не знаємо. Проходить місяць, Марина каже: "Мені здається, я завагітніла", - згадує Зібров. Так і з'явилася на світ їх спільна дочка Діана.

Нагадаємо, що Марина - друга дружина співака. До цього Зібров був одружений на дівчині на ім'я Тетяна, яка народила йому сина Сергія. Перший шлюб співака тривав недовго - через два роки подружнього життя кохана артиста пішла до свого студента.

Кумедні фото в честь перезапуску серіалу "Друзі"

Марина і Павло одружилися в серпні 1994 року. У минулому році Зібров знову повів дружину під вінець. Весільна церемонія пройшла в ресторані Конча-Заспи в день народження дружини артиста - 25 серпня 2019-го Марині виповнилося 60 років.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Трагедия, Дитина, Павло Зибров, Співак, Дружина, Втрата, Поділився, Сумно.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
ЄС запровадив санкції проти Росії ще на півроку
ЄС продовжив санкції проти Росії
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся