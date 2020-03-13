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Катерина Кухар блиснула стрункою фігурою на відпочинку

Катерина Кухар блиснула стрункою фігурою на відпочинку
11:26 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Балерина насолоджується райським відпочинком.

Повернувшись з французького туру Катерина Кухар вирушила у відпустку. Для відпочинку прима-балерина вибрала чарівний куточок екзотичного Таїланду - Крабі.

Знаменитість опублікувала в своєму Instagram фото, на якому позує в яскравому купальнику. Катерина лежить на шезлонгу з закритими очима, насолоджуючись променями сонця.

"Час, щоб видихнути, розслабитися і зайнятися абсолютно нічим! Ми увірвалися на архіпелаг Крабі, як ті, що знемагають від спраги в оазис! Щоб відновитися морально, фізично, ментально і емоційно. Обнулитися і почати дихати цим життям заново. Подивитися на сотні пурхаючих метеликів, побачити воду, кольору дорогоцінних каменів, неймовірні види, зелені тропічні ліси і заходи", - написала балерина.

Шанувальники Катерини побажали їй гарного відпочинку, а також захопилися її стрункою фігурою.

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"Катюша- яка ти красива!!! Богиня", "Шкіряний купальник, а ноги вогонь", "Красуня", "Яка фігура, дуже класно виглядаєте", "Шикарна", - захоплюються фанати під постом.

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Все по темі:

Фигура, Балерина, Фото, Катерина Кухар, Тайиланд, Відпочинок, Шанувальники.
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