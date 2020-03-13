Скачать
Субота, 14.03.2020
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
Фуркад виграв свою останню гонку (Відео)
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Вайнона Райдер захищає Джонні Деппа у справі проти ексдружини

Вайнона Райдер захищає Джонні Деппа у справі проти ексдружини
20:03 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Судова тяганина Джонні Деппа та голлівудської акторки Ембер Герд досі триває. Ембер звинувачує чоловіка в домашньому насильстві.

Екскохана Джонні Вайнона Райдер захищає його у цій справі.

Ембер Герд та Джонні Депп розлучилися в січні 2017 року. Проте після розлучення вони подали судові позови один на одного і судові засідання тривають до нині. Відома американська акторка Вайнона Райдер, яка також є колишньою коханою актора, раніше зазначала, що не вірить в звинувачення Герд, а тепер офіційно стала на його захист. Про це повідомляє видання The Blast.

Колись Райдер була нареченою Деппа, проте невдовзі вони розійшлися. Наразі актор заручився її підтримкою у справі про насильство над ексдружиною Ембер Герд.

48-річна Вайнона заявила, що не вірить в те, що Джонні міг знущатися над коханою. Також вона додала, що ніколи не була свідком його образ і не вірить в те, що він міг жорстко поводитися з Ембер Герд. Акторка наголосила на тому, що з нею і з оточуючими він ніколи не був жорстоким. Раайнер додала, що Депп завжди турбувався про неї і про тих, кого любить. З ним вона почувалася безпечно.

Продовжується скандал Джонні Деппа і ексдружини Ембер Херд

У заяві знаменитості йдеться: "Я дуже добре знала Джонні. Ми прожили разом 4 роки, і я вважала його своїм найкращим другом і близькою людиною. Наші стосунки – це одне із найпрекраснішого, що траплялося зі мною в житті. Розумію, як важливо зараз розповісти про власний досвід. Я не хочу нікого називати брехуном, але знаючи своє спілкування з Джонні, неможливо повірити, що ці жахливі звинувачення є правдою. Думка, що він неймовірно жорстокою людино, дуже далека від того Джонні, якого я знала і кохала."

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Джонни Депп, Шлюб, Вайнона Райдер, Стосунки, Ембер Герд, Судова справа.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кубок світу: Підгрушна не стартуватиме, Джима - під питанням
02 В Україні зафіксовано 59 підозр на коронавірус
03 14 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
04 Україна повністю закриває авіасполучення
05 В Україні будуть саджати "росповсюджувачів" коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Ляшко призначить головних санітарних лікарів у регіонах
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
Обстріли в Іраку: троє військових США поранено
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
В Одесі невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку
Новий прем'єр та уряд: Румунія робить кадрові зміни через коронавірус
Новий прем'єр та уряд: Румунія робить кадрові зміни через коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся