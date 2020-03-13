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Біллі Айліш розповіла про свою давню депресію

Біллі Айліш розповіла про свою давню депресію
20:28 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Депресію, за її словами, поглиблював давній розлад, через який у своєму тілі Біллі почувала себе некомфортно.

18-річна американська співачка Біллі Айліш розповіла про депресію, яка у 2018 році ледь не привела її до суїциду.

Зокрема, вона поділилася, що вперше зіткнулася з депресією в ранньому підлітковому віці, коли розірвала эпіфізарну пластинку стегна. Кістка відокремилася від мускула, і їй довелося залишити колишню компанію і танці, які вона так любила. Нездатна танцювати, Біллі впала в глибоку тугу. У деяких випадках це проявлялося в актах самоушкодження: коли її турбувала біль, яку вона не могла контролювати, вона вибирала «контрольований біль». «Я завжди була дуже стійкою.

Я ніколи не кажу людям, коли мені боляче, але я завжди відчувала біль», – заявила вона. Депресію поглиблювала давня дисморфофобія – розлад, через який у своєму тілі Біллі почувала себе некомфортно.

Айліш згадує, як у віці 8 років їй довелося піти з хору, тому що інші діти над нею сміялися. На жаль, після цього ситуація не покращилася: «Мені довелося покинути хор, і я втратила всіх своїх друзів. Потім я не хотіла вживати наркотики, і втратила всіх своїх нових друзів, тому що вони це робили. Тоді у мене не було нікого».

У червні 2018 року популярний репер XXXTentacion, якого Айліш вважала близьким другом, був застрелений. На момент його смерті він чекав суду по справі про побутове насильство щодо колишньої подруги, і коли Біллі публічно оплакувала його смерть, її критикували за підтримку жорстокого поводження з жінками.

Біллі Айліш роздяглася в знак протесту критики її зовнішності (Відео)

«Мій друг помер, а потім його просто обсмоктували протягом року», – згадала вона темні часи. У вересні 2018 року Біллі приснилося, як вона наклала на себе руки, стрибнувши з даху будівлі.

Прокинувшись, дівчина здивувалася, що кошмар її не налякав, а навпаки, здався привабливим і бажаним. На наступний день вона розповіла про це своєму братові Фінеасу, і разом вони почали працювати над піснею «everything I wanted» («все, чого я хотіла»), присвяченій сну про самогубство.

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Все по темі:

Дипресия, XXXTentacion, Зирка, Билли Айлиш, Співачка, Самогубство.
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