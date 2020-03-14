Актор Джуд Лоу готується стати батьком вшосте

Новини шоу бізнесу:47-річний британський актор насолоджується подружнім життям з молодою дружиною Філіпою Коен.

Наприкінці січня успішний актор Джуд Лоу оприлюднив своє бажання стати батьком для малюка, народженого від другої дружини Філіпи Коен. Пара побралася лише у квітні минулоріч 46-річний Джуд Лоу одружився з 32-річною Філіпою Коен на закритій вечірці у Лондоні. Незважаючи на те, що зірка вже виховує 5 нащадків від попередніх стосунків, він наголошує, що діти – це найбільше щастя.

Так, днями папараці вдалося зробити кілька ексклюзивних фото під час спільної прогулянки пари Лондоном. Зі світлин, які з'явилися у мережі видно, що дружина Філіпа Коен намагалася приховати округлий живіт за об'ємним одягом. Для виходу вона обрала широкий гольф у червону смужку та чорний джемпер. Завершили комфортний look спортивні штани. Так, кохана Джуда Лоу трималася за живіт та не приховувала своїх радісних емоцій.

Поряд з нею йшов люблячий чоловік, який для прогулянки у прохолодну погоду обрав пальто пісочного кольору, світлі джинси та білу шапку.

Нагадаємо, що стосунки пари тривають з червня 2015 року. Чутки про весілля 47-річного Джуда Лоу та на 14 років молодшої Філіпи Коен з'явилися в мережі ще в лютому 2019 року. Знаменитості зіграли весілля 30 квітня у вузькому колі без участі папараці. Для кіноактора це вже другий шлюб – раніше він був одружений з актрисою Сейді Фост, у шлюбі з якою народилось троє дітей.

Згодом він мав стосунки з Сієнною Міллер, з якою ще не один раз "сходився", але голлівудський ловелас також відзначився ще декількома романими, у ході яких народилось двоє дітей – доньки від моделі Саманти Берк та співачки Кетрінг Берг.