Анна Сєдакова не зможе бачити доньку через коронавірус

Новини шоу бізнесу:Анна Сєдокова запанікувала. Через коронавірус США закривають в’їзд у свою країну, і вона тепер не зможе літати до своєї доньки Моніки.

Невідомо, скільки може тривати це безумство. Тому побачення співачки із середньою дочкою відкладається на невизначений час.

До того ж, теж на невизначений час, залишився без заробітку і цивільний чоловік Сєдокової, баскетболіст Яніс Тімма – ігри Євроліги теж скасували на невизначений термін.

“Кордони закриваються, люди в паніці і єдине, що ми можемо робити, це Мити Руки ????? Мити руки , Карл !!!! На офіційному сайті ще радять чхати в лікоть. Мити руки і чхати. У кого є хоч якась інформація? Як лікувати, де здати аналіз, що приймати для профілактики”, – риторично запитує співачка.

При цьому Анна Сєдокова зауважує, що, звичайно, панікувати не варто. Проте вона побоюється, що ситуація з коронавірусом може остаточно розсварити між собою не лише окремі країни, а й окремих людей. Адже кожному доведеться обмежити свій особистий простір і віддалити від себе інших, щоби зберегти своє життя.

“Я так боюся, що ця ситуація посварить нас усіх, і ми ще більше закриємо свої обличчя і серця, тому що так потрібно, щоб вижити…”, – закінчує свій емоційний пост співачка.

Користувачі її підтримали в коментарях, а також дали кілька слушних порад: як відрізнити коронавірус, і що робити, щоби зменшити ризик зараження. А деякі, то й зовсім написали, що європейцям цей вірус не страшний, тому що його винайшли для китайців. Таке враження, що люди не дивляться новин і статистики не бачать. Втім, паніка у цьому випадку дійсно не найкращий порадник і напевно все-таки варто прислухатися до того, що радять фахівці.