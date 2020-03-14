Дівчина Ілона Маска Граймс розповіла про строки вагітності

Новини шоу бізнесу:31-річна канадська співачка Граймс нещодавно наважилася зізнатися, що чекає первістка від винахідника Ілона Маска.

За вагітністю зірки спостерігає громадськість у всьому світі, а майбутня матуся радо ділиться подробицями. Так, вона зізналася, що перебуває на 7 місяці вагітності та важко переносить її.

Епатажна Граймс досить часто спілкується з пресою, викриваючи нові подробиці свого особистого життя. Днями вона дала інтерв'ю для радіо War Nymph Radio, розповівши про те, який спосіб життя їй доводиться вести, виношуючи свого первістка.

Так, останнім часом Граймс скаржилася на самопочуття та постійні болі. Вона була змушена звернутися до медиків, аби вберегти своє здоров'я та здоров'я малюка. Так, лікарі наголосили, що їй необхідно вести здоровий спосіб життя, займатися спортом та уникнути вживання алкоголю.

Як зізналася сама виконавиця, вона виконує поради фахівців, проте це не приносить їй жодного задоволення, а лише завдає більше клопотів.

"Зараз я здорова, тому що я вагітна. Ось чому я навчилася: спати за режимом, залишатися тверезою і їсти багато овочів. І я не відчуваю себе краще, насправді. Мені гірше",– наголосила Граймс.

Вона вважає, що фітнес для здорової людини – непотрібна річ. Крім того, артистка вперше розповіла про терміни вагітності. Незважаючи на те, що про свій стан вона оголосила лише на початку січня, зараз вона перебуває на 7 місяці та очікує на появу малюка вже цієї весни.

Нагадаємо, що розмови про ймовірну вагітність спровокувала сама Граймс, опублікувавши інтригуюче фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилася відвертим кадром, на якому позувала топлес із зображення малюка на оголеному животі. Згодом зірка заявила, що не планує надавати майбутній дитині жодних гендерних ознак. Стать буде залишатися невизначеною до того часу, поки малюк самостійно не обере свою ідентичність. Замість звичного "він" чи "вона" артистка закликає вживати "вони".

Варто зазначити, що для Граймс перша вагітність – не лише фізичне випробування, а й моральне. Адже вона вперше в житті пожертвувала своєю свободою та тілом для того, аби дати світові нове життя.