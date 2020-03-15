Леся Ніктюк засвітила оголені груди під час зйомки

Новини шоу бізнесу:Леся Нікітюк вкотре демонструє, що вона готова оголювати не лише власну душу, а й тіло.

Знаменита телеведуча досить активно розвиває особистий блог у соціальних мережах. Вона часто ділиться не лише закулісним життям, а й розкриває особисті таємниці – від режиму харчування до власних розкішних апартаментів.

Проте не менш обговорювана тема на сторінках її інстаграму – зовнішність та бездоганне тіло, яким вона сміливо хизується за нагоди. Так, Леся Нікітюк позувала у приголомшливій фотосесії подібно до голлівудських зірок. Зірка вже ділилася спокусливими кадрами, проте тепер наважилася показати один з найпікантніших знімків.

Вона позувала у готельному номері в обтислих лосинах золотого кольору, які підкреслили її стрункі довгі ноги. Для зйомки вона також обрала блузку в тон з широкими рукавами на одне плече. Проте Леся Нікітюк вирішила позувати й без неї, оголивши пишний бюст. Зі світлини, видно, що ведуча прикрила груди руками, проте все ж не соромиться позувати топлес на камеру.