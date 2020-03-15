Шварценеггер опублікував кумедне відео про миття рук

Американський актор Арнольд Шварценеггер показав, як вчив свого пса Черрі ретельно мити руки, аби не заразитися небезпечним коронавірусом.
Відповідне відео актор виклав у своєму Instagram.
Арнольд Шварценеггер зауважив, що миє руки близько 50 разів на день не менше 20 секунд.
Наприкінці ролику він звернувся до домашнього улюбленця: «Тепер, коли я торкаюся до тебе, ти не заразишся вірусом… Я намагався зробити урок з миття рук для Черрі, але я думаю, що ви, друзі, приділите більше уваги.
Будьте обережні. Мийте свої руки. Слухайте вчених та експертів. Разом ми можемо захистити одне одного».