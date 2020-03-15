Шварценеггер опублікував кумедне відео про миття рук

Новини шоу бізнесу:За словами актора, він миє руки близько 50 разів на день не менше 20 секунд.

Американський актор Арнольд Шварценеггер показав, як вчив свого пса Черрі ретельно мити руки, аби не заразитися небезпечним коронавірусом.

Відповідне відео актор виклав у своєму Instagram.

Арнольд Шварценеггер зауважив, що миє руки близько 50 разів на день не менше 20 секунд.

Наприкінці ролику він звернувся до домашнього улюбленця: «Тепер, коли я торкаюся до тебе, ти не заразишся вірусом… Я намагався зробити урок з миття рук для Черрі, але я думаю, що ви, друзі, приділите більше уваги.

Будьте обережні. Мийте свої руки. Слухайте вчених та експертів. Разом ми можемо захистити одне одного».