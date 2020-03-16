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Disney перенесла зйомки ігрових фільмів

Disney перенесла зйомки ігрових фільмів
11:42 Сьогодні Телеграф dt.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Зйомки "Русалочки" і "Пітера Пена" розпочнуться пізніше.

Студія Disney прийняла рішення відкласти зйомки ігрових фільмів через пандемію коронавірусу. Як повідомляє CNBC, на даний момент на знімальному майданчику студії не зафіксовано жодного випадку захворювання, але Disney вирішила піти на цей крок для забезпечення здоров'я акторів та знімальних команд.

Наголошується, що серед фільмів, зйомки яких відкладені, "Русалонька", "Один вдома" і "Пітер Пен". Відкладені будуть також зйомки інших фільмів, які на даний момент знаходяться на підготовчому етапі.

Раніше компанія також вирішила закрити Disney World і парки Disneyland в Парижі і штаті Флорида, США.

Disney також відклала прем'єру фільму "Мулан", яка повинна була відбутися 23 березня.

З квітня на листопад перенесли прем'єру 25 фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати".

В Україні зафіксували вже п'ять випадків коронавірусу

Через ризик інфікування коронавірусом цього року скасували міжнародну туристичну виставку ITB Berlin в Берліні. Крім того, у Швейцарії вперше за останні 70 років скасували проведення щорічного автомобільного шоу Женевський автосалон. В Японії скасували фестиваль цвітіння і милування сакурою, який проходить у квітні.

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Все по темі:

Дисней, Пандемия, Перенесено, Зйомки, Прем'єри, Коронавірус.
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