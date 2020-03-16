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Супермодель Наомі Кемпбелл подорожує в захисному костюмі (Відео)

Супермодель Наомі Кемпбелл подорожує в захисному костюмі (Відео)
23:36 Пн, 16 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:"Раніше з мене сміялися, але більше я не посміховисько", - говорить супермодель.

11 березня в Instagram Наомі Кемпбелл показала, як подорожує в літаку в захисному костюмі. Деякі користувачі соцмережі вирішили, що 49-річна супермодель висміює паніку через коронавірус, інші подумали, що вона стала жертвою страху і перегнула палицю з самозахистом. На своєму YouTube-каналі Наомі поспішила відповісти на всі претензії шанувальників.

"Зараз у світі дуже чутлива обстановка. Не буду брехати, що я не нервувала перед цим польотом. Це не новина, я прибираю свої сидіння вже близько 15-17 років. Просто я вперше це показала, - каже Кемпбелл. - Зараз не веселий час, я це роблю не для сміху. Від цього залежить мій комфорт під час подорожей".

Щоб не контактувати з поверхнями, вона обрала захисний костюм за $ 16, рукавички, окуляри і теплу накидку. "Маску я почала носити в 90-х, а витирати сидіння - десь біля 17 років тому. Це вже давно стало для мене рутиною, - розповіла вона. - Раніше люди сміялися наді мною, говорили: "Навіщо все це потрібно? Вона посміховисько". Тепер я не посміховисько. Вони говорили: "Немає сенсу носити маску". Але я не згодна. Що, коли хтось чхне прямо перед вами, коли ви йдете? Ви ввійдете прямо в це. Також дуже складно не чіпати своє лице, адже ми всі це робимо".

Прибувши в аеропорт, Наомі зробила зауваження співробітниці паспортного контролю: "Ви повинні носити рукавички, ви ж берете паспорти людей. Я дивуюся, чому вони вам не сказали. Робіть це самі, для своїх родин".

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В кінці відео модель зі сміхом розповіла, що в літаку люди навколо неї злякалися і відсіли на інші крісла, і вона летіла без сусідів. "Це круто, я теж не хочу, щоб навколо мене хтось сидів!" - заявила вона.

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Все по темі:

Наоми Кэмпбелл, Пандемия, супермодель, Костюм, Відео, Захист, Коронавірус.
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