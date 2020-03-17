Дівчина Аффлека Ана де Армас знялась для обкладинки Vogue (Фото)

Нещодавно зірка також знялась для детективної стрічки "Ножі наголо", через що іспанське видання Vogue запросило її для зйомки.
31-річна сексуальна актриса позувала на квітневій обкладинці гламурного глянцю в актуальному образі – топі та мідіспідниці з екошкіри зеленого кольору від Givenchy. Червоне тло та її проникливий погляд завершили стильний look.
Редактори іспанського видання Vogue додали, що вирішили раніше опублікувати цифрову обкладинку видання ще до її появи на прилавках магазинів, оскільки прагнуть, щоб всі надалі залишались у домівках через коронавірус.
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@voguespain Gracias por mi primera portada en la revista, es un orgullo haber compartido con ustedes este momento tan especial en mi vida. Gracias por el cariño, la ilusión y las ganas de tenerme. Gracias por venir hasta Los Angeles y no darse por vencidos cuando mi agenda parecía imposible de descifrar. Hoy, que las agendas no importan, y estamos todos en casa y las horas pasan más lentas, y el aislamiento es nuestro deber y salvación, gracias también por hacer llegar a todos este número de forma gratuita online. Mucho amor a todos en @voguespain y al equipo tan maravilloso que hizo posible este sueño!
"Немає такої ізоляції, яка могла б надихати і бажати мріяти. Творчість – це завжди запасний клапан. Цей квітневий випуск 2020 року може здатися портретом світу, який здається нам далеким сьогодні, але він також є спогадом про те, що ми боремося за відновлення: впевненість, світло і красу. Нам хотілося б думати, що це символ оптимізму, який буде супроводжувати нас в ці дні істотної ізоляції і соціальної дистанції", – йдеться у виданні Vogue.
Автором інших знімків став Thomas Whiteside, а стилістом процесу – Juan Cebrian.