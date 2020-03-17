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Дівчина Аффлека Ана де Армас знялась для обкладинки Vogue (Фото)

Дівчина Аффлека Ана де Армас знялась для обкладинки Vogue (Фото)
05:30 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Кубинська кіноактриса Ана де Армас лише нещодавно засвітилась на побаченням з Беном Аффлеком, а вже вся увага прикута до неї.

Нещодавно зірка також знялась для детективної стрічки "Ножі наголо", через що іспанське видання Vogue запросило її для зйомки.

31-річна сексуальна актриса позувала на квітневій обкладинці гламурного глянцю в актуальному образі – топі та мідіспідниці з екошкіри зеленого кольору від Givenchy. Червоне тло та її проникливий погляд завершили стильний look.

Редактори іспанського видання Vogue додали, що вирішили раніше опублікувати цифрову обкладинку видання ще до її появи на прилавках магазинів, оскільки прагнуть, щоб всі надалі залишались у домівках через коронавірус.

"Немає такої ізоляції, яка могла б надихати і бажати мріяти. Творчість – це завжди запасний клапан. Цей квітневий випуск 2020 року може здатися портретом світу, який здається нам далеким сьогодні, але він також є спогадом про те, що ми боремося за відновлення: впевненість, світло і красу. Нам хотілося б думати, що це символ оптимізму, який буде супроводжувати нас в ці дні істотної ізоляції і соціальної дистанції", – йдеться у виданні Vogue.

Відтепер Christian Dior та Givenchy будуть виробляти антисептики

Автором інших знімків став Thomas Whiteside, а стилістом процесу – Juan Cebrian.

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Все по темі:

Роман, Vogue, Бен Аффлек, Журнал, Ана де Армас, Дівчина, Обкладинка, Фотозйомка.
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