Актор "Месників" хворий на коронавірус

Британський актор Ідріс Ельба, відомий за фільмами "28 тижнів потому", "Рок-н-рольник", "Прометей", "Тихоокеанський рубіж", трилогії "Тор" та "Месники", захворів на коронавірус.

Про це він повідомив у своєму мікроблозі в Twitter. "Сьогодні вранці я отримав позитивний результат на Covid 19", - написав актор.

При цьому він уточнив, що почуває себе добре. "Поки у мене немає симптомів, але я ізольований. Я буду тримати вас в курсі того, як у мене справи - без паніки", - резюмував Ельба.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ