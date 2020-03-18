Інсайдери розповіли, як принц Гаррі та Меган Маркл оберігаються від коронавірусу

Принц Гаррі та Меган Маркл ретельно стежать за своїм здоров'ям та ввели запобіжні заходи для всіх людей, які на них працюють.
За словами інсайдерів The Daily Mail, Гаррі та Меган раді, що побували у Лондоні до оголошення пандемії коронавірусу. Нащадок Єлизавети ІІ мав змогу поговорити зі своїми родичами, не всі з яких підтримують його рішення скласти королівські обов'язки. А вже після повернення до Канади герцоги Сассекські дотримуються порад ВООЗ та змусили всіх підлеглих носити латексні рукавички.
"Меган вимагає, щоб всі члени її команди (люди, які купують продукти і виконують доручення) постійно носили латексні рукавички і дотримувалися строгого гігієнічного протоколу... Меган є побоювання з приводу коронавірусу, тому вона намагається зайвий раз не торкатися до свого обличчя і не забуває мити руки. Вона каже, що паніка ні до чого доброго не приведе. Її родині не потрібна напружена атмосфера, і вона не хоче, щоб Арчі відчував якийсь стрес. Її будинок – це територія миру і спокою", – розповів інсайдер.
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Earlier this week The Duchess of Sussex, in her role as Patron of the Association of Commonwealth Universities (ACU), met with the bright minds from across the Commonwealth to hear about their commitment to tackling the global challenges we all face. The Duchess spoke with Scholars studying and researching important areas surrounding; cleaning up plastic pollution in our oceans, helping to build more sustainable cities, improving health outcomes for citizens, and supporting decent work and economic growth. Paving the way as the next generation of leaders, these inspirational scholars, are spread far across the Commonwealth from Malawi to Malaysia, Ghana to Sri Lanka – all of whom will use the skills and knowledge they gain while studying in the UK to make a difference when they return to their home countries. The Duchess, who also attended university with support of a scholarship, is a strong advocate of accessible education for all. As the Royal Patron of The Association of Commonwealth Universities (@The_ACU_Official) since January 2019, The Duchess has met and engaged with students, academics, and staff from ACU member universities across the Commonwealth to learn more about the vital work they do to address global challenges. As President and Vice President of The @Queens_Commonwealth_Trust, The Duke and Duchess thank all those who are working to give access to education for all.
Водночас джерела додають, що принц Гаррі неабияк стурбований ситуацією щодо поширення вірусу. Він особливо хвилюється за 83-річну Єлизавету ІІ та 71-річного принца Чарльза, з якими вже мав бесіду. Гаррі переконував родичів перебувати у самоізоляції та подбати про свою безпеку в час пандемії.
Самі ж Гаррі та Меган вирішили перебувати в самоізоляції. З маленьким Арчі Гаррісоном вони проживають на острові Ванкувер та зменшили до мінімуму кількість ділових зустрічей. Однак карантин аж ніяк не впливає на роботу герцогів: пара продовжує розвивати свої проєкти.
Зараз мало хто може побачитися з нею, Гаррі і їхнім сином Арчі. При цьому Меган каже, що самоізоляція не означає неробство: вони працюють з некомерційною організацією з охорони психічного здоров'я,– розповіла пресі подруга Меган.
Коронавірус повпливав і на плани подружжя. Відомо, що уряд Канади закрив кордони країни та обмежив сполучення з іншими державами. Через це герцоги Сассекські змушені відкласти складання Принц Гаррі та Меган Маркл не складуть королівські повноваження вчасно через коронавірус, – ЗМІ королівських обов'язків, яке мало б відбутись у перші дні квітня 2020 року.