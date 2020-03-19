Акторка Геллі Беррі засвітила пишний бюст: пікантне фото

На сторінках соціальних мереж акторка досить рідко публікує спокусливі карди, проте саме таким знімком вирішила відзначити 6 мільйонів підписників в інстаграмі.
Варто зазначити, що у період пандемії коронавірусу на вимушеному карантині опинилися й голлівудські зірки. Можливо, саме тому Геллі Беррі вирішила на знак вдячності 6-мільйонній аудиторії поділитися фото не з модної зйомки, а з самоізоляції.
Так, Геллі Беррі, яка ретельно дбає про свою фізичну форму, не соромиться показувати тіло, хоч і позує в спокусливих образах надзвичайно рідко. Зірка опублікувала чорно-білу світлину в мереживному бюстгальтері, який дозволив їй засвітити пишні груди. Оголені плечі вона прикрила волоссям, а обличчя залишила без макіяжу, демонструючи природну красу.
Переглянути цей допис в Instagram
Well damn… 6 million followers!! Y’all are truly the most inspiring supportive and positive people I could have ever asked for. Feeling all the love while rolling around the house and practicing that #SocialDistancing life... pj’s all day woo hoo!! Shout out to those of us going a little stir crazy and to the parents who just got a lot more on their plate! Joking aside, these are serious times - my heart is with those that are sick and those whose income has been affected - I can only pray that things pick up as quickly as they can. Hoping everyone stays clean, safe and correctly informed! LOVE you guys.
6 мільйонів підписників! Ви справді найбільш надихаючі та позитивні люди, яких я могла коли-небудь просити, – зазначила вдячна Геллі Беррі.
Проте акторка також не оминула нагоди нагадати, що сьогодні весь світ переживає складні часи: "Моє серце з тими, хто хворий, і з тими, чиї прибутки постраждали. Я можу лише молитися, щоб все минулося якнайшвидше. Сподіваючись, що всі залишаються чистими, у безпеці та правильно проінформованими".