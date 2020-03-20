Подружжя з надмірною вагою вирішили разом схуднути (Фото) Два роки тому Лексі (Lexi) і Денні Рід (Danny Reed) проводили свій вільний час на дивані, споживаючи близько 8000 калорій в день. Лексі важила 500 фунтів (227 кг), а коли на ваги вставав Денні, вони показували 300 фунтів (136 кг). Після того, як вони одружилися і створили осередок суспільства, вони зрозуміли, що з-за ожиріння у обох з'явилися проблеми зі здоров'ям, які не дозволяють їм мати дітей. Тому вони вирішили змінити своє життя. 29-річної Лексі за 2 роки вдалося скинути 312 футів (142 кг) і, рішуче налаштована йти до переможного кінця, вона продовжує приводити свою фігуру (і здоров'я) в порядок.