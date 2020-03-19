Ешлі Грем показала свого двомісячного сина

Новини шоу бізнесу:Грем запостила кадр на якому вона тримає малюка на руках.

Модель plus size Ешлі Грем опублікувала у соцмережі нове фото з сином Айзеком, якому вчора виповнилося два місяці. Грем запостила кадр на якому вона тримає малюка на руках. Вона в чорному простому платті, а син повністю без одягу. Ешлі цілує його в голову і пише в підписі: "Ці щоки!!! Люблю вас всіх!".

Незважаючи на домашню самоізоляцію у зв'язку з поширенням коронавіруса, Ешлі все одно з прикрасами на шиї. Її волосся зібране в недбалий пучок, а ось макіяжу на обличчі немає. Виглядає модель дуже добре.

Нагадаємо, раніше Грем вже показувала, як сидить на карантині вдома і писала свої думки з приводу ситуації, що склалася в світі з пандемією коронавірусу.