Принц Вільям та Кейт Міддлтон здійснили "вихід у світ" під час пандемії

Герцоги Кембриджські разом відвідали відділення швидкої допомоги у Лондоні, аби подякувати працівникам за їхню зразкову роботу у час епідемії.
Представники британської монархії завжди акцентували увагу суспільства на важливих проблемах. Навіть у час, коли смертельний вірус стрімко забирає життя людей по всьому світу, Кейт Міддлтон та принц Вільям не зрадили своїм принципам та обов'язкам.
Раніше герцог Кембриджський записав відеозвернення до громадян.
Він закликавши згуртуватися разом та допомагати фінансово благодійним організаціям, які дбають про тих, хто постраждав від коронавірусу. Тепер королівське подружжя вирішило особисто висловити вдячність медпрацівникам.
Кейт Міддлтон та принц Вільям спільно відвідали відділення швидкої допомоги в Кройдоні. Пара подякувала персоналу Національної служби охорони здоров'я за посилену цілодобову роботу та відповідальність на тлі спалаху коронавірусу у Великобританії.
"Люди з різним досвідом, навичками та з різних сфер життя зближуються задля загального блага. Усі ми повинні усвідомлювати свою роль, якщо ми збираємось захищати найвразливіших,"– заявили герцоги Кембриджські.
Кейт Міддлтон та принц Вільям показали, що обробили руки антисептиком перед тим, як розпочати спілкування з працівниками. Крім того, подружжя публічно наголосило, що нині варто діяти відповідно до порад фахівців: залишатися вдома у разі прояву симптомів застуди, уникати контактів з людьми, щоб зменшити поширення вірусу.
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Catherine and I were proud to visit staff working at NHS 111, to pass on our personal thanks, along with those of my grandmother and father, to staff working around the clock to provide care and advice to those that need it most. The last few weeks, and more recent days have been understandably concerning with the continuing spread of coronavirus. But it’s at times like this when we realise just how much the NHS represents the very best of our country and society – people from all backgrounds and walks of life with different experiences and skills, pulling together for the common good. Not only are NHS staff and emergency workers responding to the needs of the public, they – like the rest of us – are concerned about their families, friends and loved ones. They need our support as much as we need theirs. All of us have a part to play if we’re going to protect the most vulnerable. That means acting on the latest expert advice, staying home if we or those we live with have symptoms, and avoiding non-essential contact to help reduce the spread of the virus. — The Duke of Cambridge
Для свого виходу Кейт Міддлтон обрала стримане елегантне вбрання. На ній штанний костюм рожевого кольору від демократичної британської марки Marks & Spencer та повітряна блузка кремового кольору. Образ доповнили сріблясті туфлі-човники, легка укладка та денний макіяж.
Нагадаємо, що станом на 20 березня у Великій Британії зафіксовано понад 3 тисячі інфікованих, серед яких показник смертності сягнув 144 осіб. Уряд країни від сьогодні зачинив усі заклади громадського харчування, нічні клуби, театри, кінотеатри, спортзали та розважальні центри. Крім того, влада виплачуватиме 80% заробітної плати найманим працівникам, які внаслідок обмежень залишилися без доходу.