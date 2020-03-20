Принц Вільям та Кейт Міддлтон здійснили "вихід у світ" під час пандемії

Новини шоу бізнесу:Навіть у розпал коронавірусу королівська родина виконує свої повноваження.

Герцоги Кембриджські разом відвідали відділення швидкої допомоги у Лондоні, аби подякувати працівникам за їхню зразкову роботу у час епідемії.

Представники британської монархії завжди акцентували увагу суспільства на важливих проблемах. Навіть у час, коли смертельний вірус стрімко забирає життя людей по всьому світу, Кейт Міддлтон та принц Вільям не зрадили своїм принципам та обов'язкам.

Раніше герцог Кембриджський записав відеозвернення до громадян.

Він закликавши згуртуватися разом та допомагати фінансово благодійним організаціям, які дбають про тих, хто постраждав від коронавірусу. Тепер королівське подружжя вирішило особисто висловити вдячність медпрацівникам.

Кейт Міддлтон та принц Вільям спільно відвідали відділення швидкої допомоги в Кройдоні. Пара подякувала персоналу Національної служби охорони здоров'я за посилену цілодобову роботу та відповідальність на тлі спалаху коронавірусу у Великобританії.

"Люди з різним досвідом, навичками та з різних сфер життя зближуються задля загального блага. Усі ми повинні усвідомлювати свою роль, якщо ми збираємось захищати найвразливіших,"– заявили герцоги Кембриджські.

Кейт Міддлтон та принц Вільям показали, що обробили руки антисептиком перед тим, як розпочати спілкування з працівниками. Крім того, подружжя публічно наголосило, що нині варто діяти відповідно до порад фахівців: залишатися вдома у разі прояву симптомів застуди, уникати контактів з людьми, щоб зменшити поширення вірусу.

Для свого виходу Кейт Міддлтон обрала стримане елегантне вбрання. На ній штанний костюм рожевого кольору від демократичної британської марки Marks & Spencer та повітряна блузка кремового кольору. Образ доповнили сріблясті туфлі-човники, легка укладка та денний макіяж.

Нагадаємо, що станом на 20 березня у Великій Британії зафіксовано понад 3 тисячі інфікованих, серед яких показник смертності сягнув 144 осіб. Уряд країни від сьогодні зачинив усі заклади громадського харчування, нічні клуби, театри, кінотеатри, спортзали та розважальні центри. Крім того, влада виплачуватиме 80% заробітної плати найманим працівникам, які внаслідок обмежень залишилися без доходу.