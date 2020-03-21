Красуня Демі Роуз похизувалася пишними сідницями

Новини шоу бізнесу:Знаменита британська модель Демі Роуз невтомно ділиться гарячими фото у відвертих образах.

Пристрасна та запальна Демі Роуз знає, як створити ажіотаж навколо своєї особистості. Кожна її публікація в інстаграмі набирає декілька сотень тисяч вподобань та неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, продовжує публікувати еротичні світлини. Нещодавно красуня-брюнетка показала знімок, на якому постала повністю оголеною, а тепер поширила кадр, на якому продемонструвала свої пишні сідниці.

Здається, що сексуальності Демі Роуз немає меж. Вона відверта, не боїться думки оточуючих та активно публікує ті фото, які вважає потрібними. Стрічка її фотоблогу наповнена знімками у бікіні, з еротичних фотосесій та прогулянок. Проте остання фотографія зачаровує не лише красою Демі, а й пейзажем.

Кадр зроблений під час заходу сонця на фоні безмежного океану. Модель стоїть спиною до камери. Роуз одягнена в купальник ніжно-рожевого кольору, який яскраво підкреслює її спокусливі сідниці. Її волосся вкладене в легкі локони та забране на бік.