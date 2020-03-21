Які суми витрачають зірки, щоб місяць прожити вдома

Новини шоу бізнесу:Знаменитості також стурбовані тим, куди йдуть так важко зароблені гроші.

В ефірі програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна" по буднях о 9:30, зірки розповіли про свої місячні бюджети.

Подружжя Alyosha і Тарас Тополя — батьки двох дітей, і саме на них йде основна сума сімейного бюджету. «Ми просто беремо картку і пікаємо, пікаємо. Потім приходить повідомлення: на балансі мінус N десятків тисяч гривень», — зізнався Тарас. В цілому, їх сім'я витрачає 2 тисячі доларів.

Джамала розповіла, що її сім'я витрачає близько 3 тисяч доларів, розподіляючи ці кошти на трьох. Співачка зізнається, що на себе витрачає не багато, може в одній парі взуття ходити і п'ять років. Чоловік відповідає за продукти, а вона купує все необхідне для сина.

Маша Єфросиніна навчилася економити на вечірніх сукнях, беручи їх в якості подарунків. А ось оплата рахунків, навчання двох дітей — на це йдуть не малі суми, про які телеведуча замовчує.

Виконавиця Гайтана зізнається, що вона — шопоголік. Їжа і все для дому — це головна стаття витрат. Вона вважає, що витрачає лише на найнеобхідніше, але чоловік часто її питає, куди поділися гроші.

В парі Катерини Кухар і Олександра Стоянова саме він відповідає за сімейний бюджет. Всі суми чоловік балерини тримає в голові, але скільки вони витрачають в місяць, він не сказав. Проте він точно може сказати, чи варто інвестувати в той чи інший бізнес.

Анатолій Анатоліч воліє витрачати гроші на подорожі. Він вважає, що віддавати гроші за те, щоб звозити дітей за океан — це інвестувати в їх майбутнє.