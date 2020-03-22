Агент 007 Деніел Крейг позбавить дітей спадку в 125 мільйонів фунтів

Проте зірка оголосив, що не планує залишати спадок у 125 мільйонів фунтів стерлінгів своїм дітям.

52-річного британця по праву можна назвати одним із найуспішніших представників Голлівуду, які перетворилися у культових персон світового кінематографа. Успішні ролі агента 007 дозволили Деніелу Крейгу накопичити багатомільйонний спадок та потрапити до рейтингу найбагатших медійних особистостей.

Проте в інтерв'ю для видання Saga актор зізнався, що не планує розпрощатися зі своїми заощадженнями впродовж життя. Так, серед намірів Деніела Крейга немає поділу спадку між двома доньками – 28-річною Еллою Крейг від першого шлюбу та дворічною крихіткою від другої дружини Рейчел Вайс.

Зірка зізнався, що у своєму рішенні він керується приказкою: "Якщо ти помреш багатою людиною, то ти зазнав невдачі".

Я не хочу залишати великі суми наступному поколінню. Я вважаю, що успадкування взагалі річ дуже неприємна. Тому моя філософія з цього питання така: я хочу витратити все або просто віддати всі мої гроші перед тим, як я покину цей світ, – пояснив Деніел Крейг.

Варто зазначити, що Деніел Крейг прийняв остаточне рішення та більше не буде перевтілюватись у спецагента Джеймса Бонда. Він знявся у п'яти стрічках "Бондіати", остання з яких – "007: Не час помирати". Прем'єра мала відбутися на світових екранах вже 9 квітня цьогоріч, однак через пандемію коронавірсу її довелося відкласти на листопад 2020 року.