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Вагітна Кеті Перрі показала, як проводить карантин

Вагітна Кеті Перрі показала, як проводить карантин
01:04 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американська співачка Кеті Перрі, яка в даний час вагітна первістком від свого коханого, актора Орландо Блума, показала, як проводить карантин.

35-річна знаменитість розмістила в Instagram нове фото, зроблене на кухні, підтвердивши поширену думку про те, що у вагітних жінок спостерігається особлива тяга до солоного.

На знімку Перрі позує в ніжно-рожевому лонгсліві з банкою солоних огірків. Зірка супроводила пост хештегом #stayhomeclub (клуб залишившихся вдома).

Напередодні Перрі і Блума вдалося сфотографувати папараці на виході з магазину Whole Foods в Лос-Анджелесі, де, за даними західних ЗМІ, пара запасалася продуктами для самоізоляції під час пандемії коронавірусу.

 
 
 
 
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wHaT dAy Is It Even #stayhomeclub

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

Нагадаємо, про те, що американська поп-співачка Кеті Перрі та її наречений, зірка Володаря кілець Орландо Блум скоро стануть батьками стало відомо на початку березня. Співачка поділилася радісною новиною в своєму новому відео на пісню Never Worn White.

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Варто зазначити, що незадовго до того, як Перрі оголосила про вагітність, вона втратила свідомість на зйомках вокального шоу American Idol.

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Все по темі:

Кэти Перри, Орландо Блум, Фото, Вагітна, Коронавірус, Самоізоляція, Never Worn White, Солоне.
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