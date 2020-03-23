Вагітна Кеті Перрі показала, як проводить карантин

Новини шоу бізнесу:Американська співачка Кеті Перрі, яка в даний час вагітна первістком від свого коханого, актора Орландо Блума, показала, як проводить карантин.

35-річна знаменитість розмістила в Instagram нове фото, зроблене на кухні, підтвердивши поширену думку про те, що у вагітних жінок спостерігається особлива тяга до солоного.

На знімку Перрі позує в ніжно-рожевому лонгсліві з банкою солоних огірків. Зірка супроводила пост хештегом #stayhomeclub (клуб залишившихся вдома).

Напередодні Перрі і Блума вдалося сфотографувати папараці на виході з магазину Whole Foods в Лос-Анджелесі, де, за даними західних ЗМІ, пара запасалася продуктами для самоізоляції під час пандемії коронавірусу.

Переглянути цей допис в Instagram wHaT dAy Is It Even #stayhomeclub Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry) 19 Бер 2020 р. о 2:23 PDT

Нагадаємо, про те, що американська поп-співачка Кеті Перрі та її наречений, зірка Володаря кілець Орландо Блум скоро стануть батьками стало відомо на початку березня. Співачка поділилася радісною новиною в своєму новому відео на пісню Never Worn White.

Варто зазначити, що незадовго до того, як Перрі оголосила про вагітність, вона втратила свідомість на зйомках вокального шоу American Idol.