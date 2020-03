Як пройшов десятий ефір шоу Голос країни 2020 (Відео)

Новини шоу бізнесу:Це останній етап перед головним вокальним викликом - прямими ефірами.

У неділю, 22 березня, на телеканалі 1+1 продовжився десятий сезон вокального шоу Голос країни. У шоу стартував наступний відбірковий тур — Нокаути. Цього року продюсери шоу трохи змінили правила, дозволивши тренерам «викрадати» вподобаних учасників із лави запасних.

Етап Нокаутів розпочала команда Дмитра Монатіка. І одним із найяскравіших став виступ Асі Хорошун, яка виконала пісню Люди гурту Бумбокс. Від голосу і манери виконання у тренера виступили на очах сльози, а Тіна назвала її номер — картиною, написаною голосом. Проте, Ася Хорошун не вийшла у чвертьфінал.

Сергій Роман представив несподівану версію української народної пісні Несе Галя воду — в стилі хіп-хоп власного аранжування.

Monatik обрав чотирьох чвертьфіналістів, які виступлять у прямих ефірах. Пропонуємо подивитися, як пройшли Нокаути в команді Дмитра Монатіка.

Команда Monatik

Олександр Календа — Do not you worry child, Swedish House Mafia

Ася Хорошун — Люди, Бумбокс

Сергій Асафатов — Roxanne, Sting

Марія Щербак — Посмотри в глаза, Наталії Ветлицькою

Ліда Лі - Fighter, Christina Aguilera

Сергій Роман — Несе Галя воду, українська народна пісня

Владислав Семенов — Is not she lovely, Stevie Wonder

Марія Кондратенко — Someone you loved, Lewis Capaldi

Мелен Пасса — Мало огня, Лінда

Далі пройшли: Мелен Пасса, Сергій Асафатов, Сергій Роман, Ліда Лі.

На лаві запасних Monatik в очікуванні крадіжки залишилися сидіти Олександр Календа, Ася Хорошун, Марія Щербак, Марія Кондратенко, Владислав Семенов. Як і обіцяв, Dan Balan "вкрав"Марію Кондратенко. Вона автоматично стала чвертьфіналісткою.

Наступної неділі, 28 березня, відбудуться Нокаути в команді Dan Balan.