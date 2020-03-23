Харві Вайнштейн інфікований COVID-19

Новини шоу бізнесу:У неділю, 22 березня, коронавірус типу COVID-19 був виявлений у продюсера Харві Вайнштейна, якого засудили до 23 років ув’язнення.

Про це повідомляє Daily Mail.

Також коронавірус був діагностований у ще одного ув’язненого в’язниці Вейде на заході Нью-Йорка.

Харві Вайнштейн був ізольований після виявлення коронавірусу.

Нагадаємо, 11 березня звинувачений в домаганнях і зґвалтуваннях голлівудський продюсер Харві Вайнштейн був засуджений до 23 років в’язниці.

Адвокати Вайнштейна просили суд пом’якшити вирок, беручи до уваги стан здоров’я Вайнштейна та його вік, наполягаючи, що навіть мінімальний термін у п’ять років може бути для нього "довічним".

З жовтня 2017 року близько 80 жінок звинуватили Вайнштейна в сексуальних домаганнях. Серед них опинилися і знамениті актриси, зокрема Гвінет Пелтроу, Ешлі Джадд, Анджеліну Джолі й Уму Турман.