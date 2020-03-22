Відомий оперний співак захворів на коронавірус

Новини шоу бізнесу:Іменитий артист зробив тест на Covid-19, який показав позитивний результат.

Іспанський оперний співак Пласідо Домінго, який нещодавно визнав свою провину у сексуальних домаганнях до 20 жінок, сьогодні, 22 березня, зізнався, що у нього діагностували коронавірус. Про це знаменитість повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Смертельний вірус поширюється у світі з космічною швидкістю. Кожного дня стає відомо про десятки тисяч хворих, серед яких опиняються і зірки світового шоу-бізнесу. Вони розповідають прихильникам про інфікування, симптоми, які проявляються в них, та лікування. Закликають також берегти себе та рідних.

Пласідо Домінго зазначив, що вважає своїм моральним обов'язком оголосити про позитивний результат тесту на Covid-19. Він разом із сім'єю перебуватиме на карантині до тих пір, поки це буде необхідно з медичної точки зору.

"Зараз ми всі почуваємося добре. У мене були наявні симптоми лихоманки і кашлю, тому вирішив зробити тест, результати якого виявилися поззитивними", – пише Пласідо в публікації.

Зазначимо, від початку спалаху пандемії коронавірусу інфікувались 307 280 людей у всьому світі. Загалом померли 13 049, ще 92 376 людей одужали. Людей закликають залишатися вдома, а при перших симптомах захворювання звертатися до сімейного лікаря.