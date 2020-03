Зіркова акторка Софія Майлс розповіла, що втратила батька через коронавірус

На особистій сторінці в твіттері зірка "Трансформерів" приголомшила зізнанням про те, що її 67-річний батько Пітер заразився коронавірусом. Софія Майлс показала щемливі кадри з лікарняної палати. Вона навідувала хворого батька, прикутого до ліжка, у масці, окулярах та рукавичках.

Фоловери були зворушені світлиною, а вже за кілька годин дізналися, що ця зустріч акторки з батьком була останньою. Чоловік, який впродовж останніх років боровся з хворобою Паркінсона та мав проблеми зі здоров'ям, помер від смертельного Covid-19.

Спочивай з миром, Пітер Майлс. Мій дорогий тато помер всього кілька годин тому. Це коронавірус забрав його, – написала Софія Майлс у твіттері.

Yesterday I went on a journey to see my father. This is the harsh reality of the Coronavirus pic.twitter.com/T609EBfAfJ