Зіркова акторка Софія Майлс розповіла, що втратила батька через коронавірус

Новини шоу бізнесу:Софія Майлс наважилася оприлюднити зараження батька коронавірусом, а за кілька годин він помер.

На особистій сторінці в твіттері зірка "Трансформерів" приголомшила зізнанням про те, що її 67-річний батько Пітер заразився коронавірусом. Софія Майлс показала щемливі кадри з лікарняної палати. Вона навідувала хворого батька, прикутого до ліжка, у масці, окулярах та рукавичках.

Фоловери були зворушені світлиною, а вже за кілька годин дізналися, що ця зустріч акторки з батьком була останньою. Чоловік, який впродовж останніх років боровся з хворобою Паркінсона та мав проблеми зі здоров'ям, помер від смертельного Covid-19.

Спочивай з миром, Пітер Майлс. Мій дорогий тато помер всього кілька годин тому. Це коронавірус забрав його, – написала Софія Майлс у твіттері.

Yesterday I went on a journey to see my father. This is the harsh reality of the Coronavirus pic.twitter.com/T609EBfAfJ — Sophia Myles (@SophiaMyles) March 21, 2020

Варто наголосити, що прихильників акторки втрата не залишила байдужими. Вони не лише висловили свої співчуття, а й наголосили на тому, що до коронавірсу варто ставитися відповідально й свідомо: "Покажіть це всім тим, хто не сприймає це серйозно. Це те, що ви ставите на карту", "Коли люди кажуть: "Але вони були старі/мали проблеми зі здоров'ям", – пам'ятайте, Covid-19 позбавив їх часу, який вони могли б мати.

RIP Peter Myles.



My dear Dad died only a few hours ago. It was the Corona Virus that finally took him. — Sophia Myles (@SophiaMyles) March 21, 2020