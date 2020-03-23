Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Зіркова акторка Софія Майлс розповіла, що втратила батька через коронавірус

Зіркова акторка Софія Майлс розповіла, що втратила батька через коронавірус
13:46 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Софія Майлс наважилася оприлюднити зараження батька коронавірусом, а за кілька годин він помер.

На особистій сторінці в твіттері зірка "Трансформерів" приголомшила зізнанням про те, що її 67-річний батько Пітер заразився коронавірусом. Софія Майлс показала щемливі кадри з лікарняної палати. Вона навідувала хворого батька, прикутого до ліжка, у масці, окулярах та рукавичках. 

Фоловери були зворушені світлиною, а вже за кілька годин дізналися, що ця зустріч акторки з батьком була останньою. Чоловік, який впродовж останніх років боровся з хворобою Паркінсона та мав проблеми зі здоров'ям, помер від смертельного Covid-19. 

Спочивай з миром, Пітер Майлс. Мій дорогий тато помер всього кілька годин тому. Це коронавірус забрав його, – написала Софія Майлс у твіттері. 

Варто наголосити, що прихильників акторки втрата не залишила байдужими. Вони не лише висловили свої співчуття, а й наголосили на тому, що до коронавірсу варто ставитися відповідально й свідомо: "Покажіть це всім тим, хто не сприймає це серйозно. Це те, що ви ставите на карту", "Коли люди кажуть: "Але вони були старі/мали проблеми зі здоров'ям", –  пам'ятайте, Covid-19 позбавив їх часу, який вони могли б мати.

Модний бренд Bevza почав пошиття захисних костюмів (Фото)

Кількість хворих на Covid-19 у світі перетнула позначку у 300 тисяч інфікованих. Кількість тих, хто одужав, становить майже 100 тисяч осіб. Найбільша кількість заражених коронавірусом у Китаї, Італії, США, Іспанії і Німеччині. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Акторка, Трансформери, Батько, Коронавірус, Втрата, Софія Майлс.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся