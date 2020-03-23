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Модний бренд Bevza почав пошиття захисних костюмів (Фото)

Модний бренд Bevza почав пошиття захисних костюмів (Фото)
12:21 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Бренд Bevza спромігся досягнути популярності у світовій модній індустрії.

Чимало відомих будинків моди зголосилося рятувати систему охорони здоров'я у рідних країнах. Одні з них жертвують колосальні суми на потреби медичної галузі, а інші забезпечують речами першої необхідності. На інстаграм-сторінці марки Bevza з'явилося відео, яким власниця анонсувала старт виготовлення спецодягу для людей, які перебувають у першій групу ризику захворювання на коронавірус – лікарів. 

Світлана Бевза зазначила, що Україна знаходиться під загрозою спалаху зараження, саме тому Bevza розпочала підтримала ініціативу закордонних колег і розпочала випуск захисних комбінезонів для лікарів. Бренд буде забезпечувати працівників медичних закладів безкоштовно. 

"Ми з найкращими майстрами зібралися, щоб виготовити спецодяг для наших медичних працівників. Ми робимо це безкоштовно, оскільки вважаємо це нашим обов'язком. Ми всі маємо бути свідомими, щоб побороти цей вірус якомога швидше. Будьте здорові й залишайтеся вдома", – повідомила засновниця Bevza. 

 
 
 
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Stay safe and healthy! Love, bevza team

Допис, поширений BEVZA (@bevza)

На сторінках соціальних мереж Світлана Бевза опублікувала фото та відео, які показують процес створення спецодягу та зразок захисного костюма. 

Том Генкс поділився подробицями самоізоляції

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість хворих – у Київській (49 осіб) та Чернівецькій (25 осіб) областях. Смертельна недуга вже забрала життя 3 людей. Про одужання першої людини в Україні стало відомо 20 березня. У 39-річного чоловіка з Чернівців тести на коронавірусу двічі були негативними.

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Все по темі:

Мода, BEVZA, Безпека, Лікарі, Світлана Бевза, Дизайнерка, Захисні Костюми.
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