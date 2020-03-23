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Том Генкс поділився подробицями самоізоляції

Том Генкс поділився подробицями самоізоляції
12:11 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американський актор та його дружина Рита Вілсон оголосили про захворювання на коронавірус 12 березня.

За кілька днів вони залишили медичний заклад і відправилися на домашній карантин. Том Генкс зізнався, що пара почувається краще та закликав суспільство до самоізоляції.

На особистих сторінках у соціальних мереж зіркове подружжя ділиться подробицями своєї боротьби з коронавірусом, який вони підхопили під час зйомок в Австралії. З моменту зараження минуло майже два тижні, які пара провела під наглядом медиків та в самоізоляції вдома.

Перші симптоми – слабкість, біль у тілі, озноб та підвищена температура – більше не турбують Тома Генкса та Риту Вілсон. 63-річний актор та його кохана почуваються добре. 

 
 
 
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See it to believe it

Допис, поширений Rita Wilson (@ritawilson)

"Минуло два тижні з перших симптомів і нам вже краще. Самоізоляція працює так: ви нічого ні від кого не приймаєте і не віддаєте. Здоровий глузд такий! Це займе деякий час, але якщо ви подбаєте про себе та інших і відмовитеся від деяких речей, то і це скоро закінчиться", – написав Том Генкс.

А от його дружина Рита Вілсон не лише закликала до самоізоляції, а й продемонструвала свої розваги на карантині. Вона зізналася, що під час карантину вдається до божевільних речей. Співачка опублікувала в інстаграмі ролик, на якому виконала реп-сингл Hip Hop Hooray американського гурту Naughty by Nature. 

Нагадаємо, 12 березня голлівудський актор оголосив, що результати тесту на коронавірус, який він пройшов з дружиною, – позитивні. Подружжя госпіталізували до австралійської клініки, а за п'ять днів дозволили продовжити лікування вдома. Пара ізолювалася в маєтку та впродовж всього часу інформувала про стан свого здоров'я, який покращується з дня у день. 

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Станом на 22 березня загальна кількість інфікованих новим коронавірусом у світі становить 303 816 осіб. Першу сходинку за кількістю хворих продовжує займати Китай – більше 81 тисячі заражених. Зафіксовано 12 966 смертей від недуги, проте понад 91 тисячі людей вдалося побороти хворобу.

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Все по темі:

Австралия, Здоровья, Эпидемия, Коронавірус, Том Генкс, Рита Вілсон, Самоізоляція.
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