У 78-річної польської акторки Барбари Брильської діагностували рак язика

Новини шоу бізнесу:Легендарна зірка радянського фільму "Іронія долі, або З легким паром" бореться з онкологією.

Журналісти зателефонували Барбарі Брильській і на запитання про онкологію вона відповіла досить спокійно.

Ну і що? Не буду говорити про неї. Нехай краще шанувальники побажають мені здоров'я! Лікарі кажуть, все буде добре. Потрібен тільки час, – сказала Брильська.

Акторка також розповіла, як поводить себе під час пандемії коронавірусу.

"З дому я не виходжу. Всі сидять там, тим більше люди старшого покоління. До мене приїжджає син, допомагає в сімейних справах, а я займаюся своєю кішкою", – розповіла акторка.

Відомо, що зірка радянського кіно проживає у Варшаві. Її улюблене місце для відпочинку – дача в селі Гульчево, яке знаходиться в 80 кілометрах від столиці. За словами актриси, вона обожнює проводити час на природі. Втім зараз самоізолювалася і не покидає дім без особливих потреб, адже перебуває у групі ризику захворювання коронавірусом.