Члени Королівської родини привітали з Днем Матері та поділились архівними фото

Новини шоу бізнесу:У неділю, 22 березня, Великобританія відзначала національний День матері. Члени королівської родини привітали зі святом своїх матерів.

День матері - тепле свято. У Великобританії його відзначили в ці вихідні. Соціальні мережі в цей день наповнили зізнання в любові до матерів і теплі сімейні фото. Звичайно ж, члени Британського королівського дому також привітали свої матерів зі світлим святом. У кожному привітанні звучать слова підтримки, бо через обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу, родини в цьому році не можуть традиційно проводити час разом.

Офіційний акаунт королеви Єлизавети в Instagram опублікував архівне фото тоді ще принцеси Єлизавети і її матері королеви Єлизавети, зроблене в 1951 році.

"Материнська неділя - це можливість подякувати і привітати всіх матерів і опікунів, де б вони не знаходилися. Сьогоднішнє свято буде особливо важким для тих, хто звик проводити цей день всією родиною зі своїми матерями, оскільки карантин порушив звичний хід нашого життя. Проте, мами, ми завжди думаємо про вас і бажаємо вам всього найкращого", - сказано в коментарі до фото.

Принц Чарльз привітав свою матір королеву Єлизавету II із Материнським неділею. В офіційному акаунті принца Уельського і герцогині Корнуолльскої опубліковано фото дворічного принца Чарльза з матір'ю, тоді ще принцесою Єлизаветою, зроблене у 1950 році.

"Бажаємо вам щасливого Дня матері, особливо в той рік, коли родини не можуть зібратися разом", - написано під фото.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон у своєму акаунті поділилися неопублікованим раніше фото з дітьми, на якому Кейт Міддлтон і принц Вільям весело йдуть, тримаючи на плечах принцесу Шарлотту і принца Джорджа. "Мамам, молодим і літнім, і сім'ям, які проводять час разом і окремо - ми думаємо про вас в ці важкі часи".

У фотогалереї опубліковані також фото принців Вільяма і Гаррі з принцесою Діаною, Кейт Міддлтон з матір'ю Керол Міддлтон, а також святкова листівка, яку зробив принц Джордж своїй мамі в подарунок.

Меган Маркл і принц Гаррі привітали своїх фоловерів із Днем матері. У своєму пості вони перерахували всі слова, якими діти називають своїх матерів. "Неважливо, як ви називаєте свою маму, в Великобританії відзначають День матері. Ми вітаємо всіх мам по всьому світу, які так багато роблять кожен день, а зараз більше, ніж будь-коли".

"Сьогодні я хочу привітати свою матусю, але і всіх дивовижних матерів по всьому світу. Хотіла б привітати всіх матерів, які зараз не можуть бути зі своїми дітьми, тому що вони рятують життя або тримаються на відстані, що б вони самі і їхні діти були в безпеці. Сьогодні і щодня ми повинні говорити нашим рідним людям, як сильно ми їх любимо і цінуємо їх", - написала принцеса Євгенія та поділилася фотографіями із мамою.

Нагадаємо, у четвер, 19 березня, королева Єлизавета поїхала до Віндзорського замку на карантин. Вона планує знаходиться там до Великодня. В цей же день вона записала звернення до нації, в якому попросила британців зберігати спокій і об'єднати зусилля в боротьбі із пандемією.