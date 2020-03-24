В мережі з'явились перші скріншоти шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 (Фото)

Новини шоу бізнесу:І на цьому у 2020 році сюрпризи не закінчуються.

Розробники постапокаліптичного шутера S.T.A.L.K.E.R., українська студія GSC Game World, як і раніше приховує будь-які подробиці про другу частину гри, яка знаходиться в розробці. Лише зрідка гравців дражнять цікавими тизерами.

Так, наприклад, нещодавно на сторінці гри у "ВКонтакте" з'явилося зображення вражаюче детального батона. А ось 23 березня автори гри опублікували перший офіційний скріншот.

Першу частину гри про альтернативний світі на території Чорнобильської зони відчуження студія випустила в березні 2007 року. Про майбутній реліз його творці оголосили в травні 2018 го. І поки лише відомо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 створюють на популярному движку Unreal Engine 4.

Примітно, що опублікувавши перший скріншот, автори проекту анонсували ще кілька сюрпризів, якими вони також поділяться цього року. Дата виходу гри так само поки залишається невідомою.