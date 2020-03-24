Скачать
Середа, 25.03.2020
В Україні відзначають День СБУ
В Україні відзначають День СБУ
Частину медичних установ ЗСУ перепрофілювали в інфекційні
Частину медичних установ ЗСУ перепрофілювали в інфекційні
ФІФА розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня
ФІФА розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня
Рецепт дня: класична фритата з помідорами і моцарелою
Рецепт дня: класична фритата з помідорами і моцарелою

В мережі з'явились перші скріншоти шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 (Фото)

В мережі з'явились перші скріншоти шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 (Фото)
15:25 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:І на цьому у 2020 році сюрпризи не закінчуються.

Розробники постапокаліптичного шутера S.T.A.L.K.E.R., українська студія GSC Game World, як і раніше приховує будь-які подробиці про другу частину гри, яка знаходиться в розробці. Лише зрідка гравців дражнять цікавими тизерами.

Так, наприклад, нещодавно на сторінці гри у "ВКонтакте" з'явилося зображення вражаюче детального батона. А ось 23 березня автори гри опублікували перший офіційний скріншот.

Першу частину гри про альтернативний світі на території Чорнобильської зони відчуження студія випустила в березні 2007 року. Про майбутній реліз його творці оголосили в травні 2018 го. І поки лише відомо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 створюють на популярному движку Unreal Engine 4.

Новий український БТР "Отаман" (Відео)

Примітно, що опублікувавши перший скріншот, автори проекту анонсували ще кілька сюрпризів, якими вони також поділяться цього року. Дата виходу гри так само поки залишається невідомою.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

ВКонтакте, Сюрприз, Шутер, Скриншот, S.T.A.L.K.E.R. 2, Чоорнобильська зона.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Грета Тунберг перехворіла коронавірусом
02 Пулєв: Не проблема провести бій з Джошуа без глядачів на стадіоні
03 Хто очолить УПЛ після Томаса Грімма
04 Хемілтон шокований егоїзмом тих, хто не хоче сидіти вдома
05 У Києві закривають МАФи і вводять обов'язковий "масочний режим"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США звинувачує Китай в дезінформації стосовно коронавірусу
США звинувачує Китай в дезінформації стосовно коронавірусу
На Волині коронавірус зафіксували у семирічної дитини
На Волині коронавірус зафіксували у семирічної дитини
МОЗ за добу зафіксувало 29 нових випадків коронавірусу
МОЗ за добу зафіксувало 29 нових випадків коронавірусу
25 березня 2020: прикмети, події, календар
25 березня 2020: прикмети, події, календар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся