Дмитро Комаров розповів про особисті правила профілактики коронавірусу

Новини шоу бізнесу:А також розповів, що буде з програмою "Світ навиворіт".

Український телеведучий Дмитро Комаров, як і багато зірок, дотримується карантину, який ввели по всій країні через загрозу поширення коронавирусу. Автор проекту "Світ навиворіт" працює з дому, робить вологе прибирання і п'є багато рідини.

Про це ведучий розповів в ролику, який зняла його дружина, модель Олександра Кучеренко. За словами Комарова, відео було знято в його домашньому робочому кабінеті, де він наразі займається новими випусками "Світу навиворіт".

"Я дотримуюся правил карантину і 95% часу проводжу вдома. Дуже часто провітрюю квартиру, відкриваю вікна. Часто роблю вологе прибирання. Протираю все поверхні. І п'ю дуже багато рідини, в моєму випадку - китайського чаю, привезеного з Піднебесної", - говорить Дмитро.

Крім того, Комаров користується респіратором і одноразовими рукавичками під час походу в магазин, а медичною маскою - в разі вимушеного спілкування з близькими, які знаходяться в зоні ризику.

"Дуже сьогодні важливі дезінфектори, - каже ведучий. - Купіть і обов'язково протирайте руки після того, як ви доторкнулися до дверної ручки, кнопки ліфта, після того, як ви повернулися додому після походу куди-небудь. Дуже важливо протирати мобільний телефон, клавіатуру" .