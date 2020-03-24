Скачать
Середа, 25.03.2020
В Україні відзначають День СБУ
В Україні відзначають День СБУ
Частину медичних установ ЗСУ перепрофілювали в інфекційні
Частину медичних установ ЗСУ перепрофілювали в інфекційні
ФІФА розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня
ФІФА розглядає варіант подовження літнього трансферного вікна до січня
Рецепт дня: класична фритата з помідорами і моцарелою
Рецепт дня: класична фритата з помідорами і моцарелою

Скандал між Кім Кардашьян і Тейлор Свіфт розгорівся з новою силою

Скандал між Кім Кардашьян і Тейлор Свіфт розгорівся з новою силою
17:11 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Кілька днів тому в мережі з'явилося відео телефонної розмови Тейлор Свіфт з Каньє Вестом, яке пролило світло на давню ворожнечу між виконавцями.

У соціальних мережах співачка заявила, що не хоче вкотре наголошувати на маніпуляціях подружжя. Проте дружина репера Кім Кардашян не залишила ролик без уваги.

Впродовж останніх трьох днів у мережі обговорюють скандальне відео, яке передувало випуску одіозної пісні Каньє Веста Famous. У треку артист публічно образив Тейлор Свіфт, про напружені стосунки з якою знав весь шоу-бізнес. Тоді репер запевняв, що зіркова колега знала про суперечливі рядки синглу, але опублікований ролик телефонної розмови підтвердив, що Каньє разом з дружиною Кім Кардашян маніпулювали інформацією. 

На нові подробиці скандалу чотирирічної давнини вирішила відповісти сама Тейлор Свіфт, репутація якої була заплямована після оприлюднення пісні Famous. В інстаграм-сторіс знаменитість наголосила, що вона не збирається порушувати цей інцидент та радить фанам, які захищають її ім'я в мережі, спрямувати свою допомогу благодійному фонду.

"Замість того, щоб відповідати на питання, як я себе почуваю після того відео, доводити свою правоту і говорити, що я була чесною весь цей час і що дехто маніпулював мною всі ці чотири роки… Ознайомтеся з тим, що по-справжньому важливо", – прокоментувала Тейлор Свіфт.

Кім Кардашян, яка причетна до скандалу, не забарилася з відповіддю. Світська левиця вирішила відстояти свою правоту серією дописів у твіттері. Вона наголосила, що Тейлор Свіфт вирішила порушити стару ворожнечу у складний для суспільства час. Проте Кім зауважила, що співачка забрехалася, адже раніше публічно заявляла, що жодної телефонної розмови стосовно тексту пісні не було. Дружина репера пояснила, що Каньє Вест – митець і може виражати свою творчість у будь-якому вигляді. 

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

The full transcript of Taylor Swift and Kanye West’s 25-minute phone call in 2016 has been revealed. Tap this photo at the link in bio to read the full call. #TaylorSwift #KanyeWest Photo: Getty

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Ніхто ніколи не заперечував, що слово bitch було використане без її дозволу... Вона спотворювала правду про реальну розмову…. Я востаннє кажу про це, тому що, чесно кажучи, всім однаково, – написала Кім Кардашян у твіттері. 

Що відомо про ворожнечу між подружжям Кім Кардашян і Каньє Веста та Тейлор Свіфт? 

Про напружені стосунки між Каньє Вестом та Тейлор Свіфт публіка знає понад 11 років. 2009 року виконавець вручав нагороду 19-річній співачці на церемонії MTV Video Music Awards. Тоді він публічно заявив, що присудив би перемогу за найкращий кліп Бейонсе. Зіркові колеги розкритикували такий вчинок репера, а згодом зірка визнав свою помилку.

Cardi B закликала відмовитися від назви "китайський вірус"

Проте вже 2016 року він представив сингл Famous, яким принизив Тейлор Свіфт. Крім того, репер записав кліп, у якому постали воскові фігури оголених зірок, серед яких і молода артистка. Після цього Тейлор взяла паузу в музиці та повернулася з альбомом Reputation у листопаді 2017 року. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Скандал, Ким Кардашьян, Тейлор Свифт, Відносини, Каньє Вест, Подробиці.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Грета Тунберг перехворіла коронавірусом
02 Пулєв: Не проблема провести бій з Джошуа без глядачів на стадіоні
03 Хто очолить УПЛ після Томаса Грімма
04 Хемілтон шокований егоїзмом тих, хто не хоче сидіти вдома
05 У Києві закривають МАФи і вводять обов'язковий "масочний режим"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
США звинувачує Китай в дезінформації стосовно коронавірусу
США звинувачує Китай в дезінформації стосовно коронавірусу
На Волині коронавірус зафіксували у семирічної дитини
На Волині коронавірус зафіксували у семирічної дитини
МОЗ за добу зафіксувало 29 нових випадків коронавірусу
МОЗ за добу зафіксувало 29 нових випадків коронавірусу
25 березня 2020: прикмети, події, календар
25 березня 2020: прикмети, події, календар
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся