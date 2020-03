Скандал між Кім Кардашьян і Тейлор Свіфт розгорівся з новою силою

У соціальних мережах співачка заявила, що не хоче вкотре наголошувати на маніпуляціях подружжя. Проте дружина репера Кім Кардашян не залишила ролик без уваги.

На нові подробиці скандалу чотирирічної давнини вирішила відповісти сама Тейлор Свіфт, репутація якої була заплямована після оприлюднення пісні Famous. В інстаграм-сторіс знаменитість наголосила, що вона не збирається порушувати цей інцидент та радить фанам, які захищають її ім'я в мережі, спрямувати свою допомогу благодійному фонду.

To be clear, the only issue I ever had around the situation was that Taylor lied through her publicist who stated that “Kanye never called to ask for permission...” They clearly spoke so I let you all see that. Nobody ever denied the word “bitch” was used without her permission.