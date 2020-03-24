Cardi B закликала відмовитися від назви "китайський вірус"

Проте Cardi B закликала не лише до самоізоляції, а й наголосила, що варто бути свідомими того, що назва "китайський вірус" – прояв ксенофобії щодо азіатів.

27-річна реп-виконавиця Cardi B на сторінках свого інстаграму досить часто порушує важливі соціальні теми. Артистка, яка відкрито виступає проти расової дискримінації, не оминула увагою й поширеного трактування коронавірусу як "китайського вірусу".

В одній з прямих трансляцій реперка зауважила, що в час, коли суспільство повинно об'єднатися заради спільного майбутнього, люди вдаються до расизму стосовно азіатів. Незважаючи на те, що вірус родом з Китаю, Cardi B вважає, що сьогодні не варто акцентувати увагу на країні походження хвороби, адже громадяни відчувають на собі хвилю нападів та тиску.

Переглянути цей допис в Instagram #cardib speaks on the coronavirus Допис, поширений DJ Akademiks (@akadmiks) 22 Бер 2020 р. о 8:19 PDT

Давайте припинемо бути ксенофобами. Давайте припинемо жартувати щодо цього. Давайте припинемо бути агресивними, адже я бачила, як над багатьма азіатами знущаються фізично, – наголосила реперка.

Вона зауважила, що навіть представники американського уряду у своїх зверненнях вживають назву "катайський вірус". Зокрема, вона поставила в приклад президента Дональда Трампа, який використовує поняття "кунг-фу-грип" або "китайський вірус" замість належного Covid-19.

Крім того, Cardi B наголосила, що перед смертельним вірусом всі рівні: нині час для підтримки, а не для расових знущань.

Нагадаємо, що станом на 24 березня зафіксовано 392 230 випадків зараження коронавірусом. Серед них 17 147 людей померли, а 103 389 – одужали. Незважаючи на те, що у Китаї встановлена найбільша кількість інфікованих, епідемія в країні спадає. З 25 березня відкриють місто Ухань, з якого поширилося захворювання. Однак у Китаї досі діє масковий режим, в громадських місцях людям міряють температуру, а ресторани та кіно ще не планують відкривати.