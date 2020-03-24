Ману Дібанго помер від коронавірусу

Новини шоу бізнесу:Відомо, що Дібанго госпіталізували в клініку поруч з Парижем, коли його тест на коронавірус виявився позитивним.

Про це 24 березня повідомило видання France Info з посиланням на заяву сім'ї музиканта.

Музикант-саксофоніст на ім'я Еммануель Н'Джоке Дібанго був камерунцем за походженням, але з 1949 року жив у Франції. Його творчість поєднувала такі напрями музики, як джаз, фанк і традиційні камерунські ритми. У своєму житті співпрацював з такими "стовпами" музичної індустрії, як Стінг, Ніно Феррер, Дік Ріверс та іншими.

Найбільшу славу йому принесла композиція Soul Makossa, випущена в 1972 році. Загалом покійний Ману Дібанго випустив понад 60 альбомів, а у 2019 році провів свій останній музичний тур.

Додамо, що станом на 23 березня у світі підтверджено понад 373 тисячі випадків зараження коронавірусом. Понад 16 тисяч людей померли, а більше ніж 100 тисяч одужали. У Франції наразі підтвердили 19 856 випадків інфікування (2 200 одужали) і 860 летальних випадків.