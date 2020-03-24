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У Євгена Петросяна і його 31-річної дівчини народилося немовля

У Євгена Петросяна і його 31-річної дівчини народилося немовля
16:38 Вт, 24 Березень 2020 Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Російські ЗМІ повідомили про те, що 74-річний гуморист Євген Петросян і його 31-річна експомічниця Тетяна Брухунова стали батьками.

За інформацією ЗМІ, парі народила дитину сурогатна мати.

Відзначається, що Петросян і Брухунова стать дитини приховують, а про народження малюка знають тільки найближчі і довірені особи. Зараз пара нібито перебуває в ОАЕ - 13 березня в одному з медичних центрів, за інформацією джерел, народилася дитина.

Сурогатне материнство Петросяна і Брухунової обійшлося в п’ять мільйонів рублів (близько 63 тисяч доларів).

 
 
 
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Люди! Что с вами? Успокойтесь! #коронавирусголовногомозга

Допис, поширений Tatyana Brukhunova (@bruhunova)

"Ви знаєте, я навіть не знаю, що вам сказати. Я не хочу, щоб ви це обговорювали, тому що це абсолютно не ваша справа", - заявив він в бесіді зі ЗМІ.

Тетяна Брухунова на своїй сторінці в Instagram також відреагувала на новину:

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"Я вас дуже прошу не потрібно мені надсилати посилання (директ не можу розібрати - більше тисячі повідомлень за добу) на публікації в ЗМІ і тв-передачі, які розповідають про мене казки і обговорюють брехню, придуману ними ж. Сподіваюся на ваше розуміння і розсудливість!". Брухунова також додала до посту тег #коронавірусголовногомозку.

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Все по темі:

ОАЭ, ЗМИ, Євген Петросян, Тетяна Брухунова, Сурогатна Матір, Гуморист.
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