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Розкриваємо секрет корисних властивостей редису

Розкриваємо секрет корисних властивостей редису
00:01 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Через вміст в редисці гірчичного масла, коренеплід має гострий смак.

Редис або редиску вирощують у багатьох країнах світу, особливо в місцях із тривалою зимою. Це сезонний коренеплід, який містить цілий ряд корисних речовин для відновлення або підтримання імунітету. Редис і редька - це не одна і та ж рослина - редиску відносять до групи різновидів виду редька.

У їжу вживають невеликі червоні, фіолетові або рожеві коренеплоди рослини діаметром від 2,5 см, листя редису використовують для приготування салатів або супів.

Редиску їдять у свіжому вигляді і використовують для приготування салатів, закусок, окрошки, брускетт. Вона чудово поєднується з будь-якими овочами і зеленню.

Редис: корисні властивості

Редис містить вітаміни групи В, А і С, а також безліч мікроелементів - натрій, калій, кальцій, магній, фосфор і інші.

Калорійність редису складає всього 20 ккал, тому його сміливо можна рекомендувати для дієтичного меню. Редиска нормалізує рівень цукру в крові і показана при діабеті.

Вживання в їжу редису сприяє легкому збудженню апетиту. Клітковина, яка міститься в коренеплодах, сприяє зниженню рівня холестерину і нормалізації шлунково-кишкового тракту.

Редиска корисна також для профілактики анемії і простудних захворювань.

Як вибрати редиску?

При виборі редису варто звертати увагу на гладкі, тверді коренеплоди, вони не повинні проминатися під пальцями.

Чорні точки на редисці свідчать про те, що овоч вже не свіжий і починає гнити. Бадилля редиски не має бути підвявшим, вибирайте плоди з соковитим зеленим листям.

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Редис, вирощений в природних умовах, не повинен перевищувати 4 см в діаметрі. Зберігати редиску потрібно в холодильнику до 7 днів.

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Все по темі:

Здоровья, Смак, Редис, Витамині, Користь, Властивості, Коренеплід.
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