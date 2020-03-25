Зірка Селена Гомес показала, як правильно мити руки (Відео)

Коронавірус вніс корективи у життя не тільки пересічних людей, а й зірок світового шоу-бізнесу.
Довелося скасувати усі заплановані концерти, тому тепер артисти проводять онлайн-виступи. Також на своєму прикладі вони показують, як потрібно діяти в умовах карантину.
Селена Гомес опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі відео, на якому показала, як правильно мити руки.
Селена підтримала флешмоб, який запустили знаменитості. Вони навчають прихильників ретельному миттю рук, яке допоможе зменшити ризик інфікування Covid-19.
Необхідно мити руки якомога частіше, не менше двадцяти секунд, ретельно намилюючи не тільки внутрішню сторону долоні, але і тильну. Не забувайте також про місця між пальцями і під нігтями, – написала Гомес під відео.