Альбер Удерзо творець "Астерікса і Обелікса" пішов з життя

Новини шоу бізнесу:Смерть автора не пов'язана з коронавірусом.

Знаменитий французький ілюстратор і письменник Альбер Удерзо, який понад 60 років тому придумав улюблену франшизу "Астерікс" разом з Рене Госінні, помер у віці 92 років. Сім'я Удерзо розповіла французькому новинному агентству AFP, що він пішов з життя уві сні.

"Він помер уві сні від серцевого нападу, не пов'язаного з коронавірусом. Протягом декількох тижнів він був дуже слабким", - повідомив зять Удерзо.

Створена в 1959 році серія коміксів "Астерікс" налічує 38 томів, які були перекладені більш ніж 100 мовами. Також історія стала основою для декількох телесеріалів, фільмів і мультфільмів, зокрема, "Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра" з Монікою Белуччі, Крістіаном Клавье і Жераром Депардьє. Наразі в розробці знаходиться новий фільм франшизи - "Астерікс і Обелікс: Шовковий шлях" режисера Гійома Кані.

"Астерікс" розповідає про пригоди безстрашного галла, який бореться проти Юлія Цезаря і римського легіону, які намагаються вторгнутися в його село. У боях він покладається на приготоване друїдами чарівне зілля, яке дає йому надздібності, а також на допомогу його найкращого друга Обелікса, який в дитинстві впав в котел друїда.