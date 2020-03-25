Оголені дівчата доставляють їжу в США на час карантину (Фото)

Танцівниці перетворилися на кур'єрів та у відвертому вбранні привозять замовлення просто до дверей будинку.
Мережу підірвало рішення одного з нічних клубів, який запровадив оригінальну альтернативу на час карантину в США. Аби не втратити прибутки, власники запропонували танцівницям роботу кур'єрами служби доставки Boober Eats PDX.
Оголені дівчата готові привезти замовлення з 19:00 по 1 годину ночі. Така нестандартна бізнес-ідея швидко набула популярності в місті Портленд. Стриптизерки доставляють їжу як для звичайних вечерь, так і за святковий стіл.
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We are open! 7pm-1am. Call now at 503-206-7350 or visit versieats.com/menu-lucky-devil to place your order @sk_northwest_powersports
Танцівниці пояснюють, що задоволені такою роботою, адже після закриття їхнього клубу вони б могли залишитися без доходу на тривалий період.
Працюємо над тим, щоб тримати кухню відкритою для доставки їжі, і щоб наш персонал не залишився без роботи. Танцівниці з голими грудьми будуть розвозити замовлення по домівках, – анонсували засновники Boober Eats PDX.