Принц Чарльз, син Королеви Єлизавети заразився коронавірусом

Новини шоу бізнесу:У Великій Британії коронавірусом заразився 71-річний принц Чарльз.

Як повідомляє ВВС, у принца Уельського легкі симптоми і в цілому "він залишається здоровим".

Його дружина Камілла також здала тест на коронавірус. Він показав негативний результат.

Чарльз і Камілла самоізолювалися в замку Балморал в Шотландії.

Зазначається, що зараз неможливо встановити, від кого Чарльз заразився коронавірусом, через те, що він відвідав багато заходів, виконуючи свої обов’язки члена королівської сім'ї.

Нагадаємо, 19 березня стало відомо, що князь Монако Альберт заразився на коронавірус. Здоров’я 62-річного правителя побоювань не викликає. Він перебуває на карантині і продовжує працювати.