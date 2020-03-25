В Азії назвали кращі ресторани 2020 року - Asia’s 50 Best Restaurants

Новини шоу бізнесу:Odette зберіг лідерство другий рік поспіль.

Замість раніше запланованого заходу в Японії, через обмежувальні заходи у зв’язку з пандемією, їх оголосили онлайн.

У минулому році ресторану Odette в Сінгапурі вдалося посісти перше місце, посунувши бангкокський Gaggan, який залишався кращим азіатським закладом протягом чотирьох років поспіль. Цього року Odette, що спеціалізується на сучасній французькій кухні з азіатськими мотивами, знову став №1.

Заклад спеціалізується на сучасній французькій кухні з азіатськими мотивами, а його найвидатніше блюдо: краб Кегані з яблуком Гренні Сміт, селерою, спеціями та олією каффір-лайма.

"36-річний шеф-француз закуповує продукцію найвищої якості у спеціалізованих ремісничих виробників по всьому світу - від Європи до Азії й Австралії. Потім він змушує ці інгредієнти пурхати в делікатних, але ароматних стравах, які, незважаючи на те, що в основі їх лежить французька кухня, часто демонструють десятиліття, проведені шеф-кухарем в Азії", - кажуть про переможця організатори премії.

На другій позиції в Asia's 50 Best Restaurants 2020 розташувався The Chairman (Гонконг). На третій, як і в 1019 році, токійський ресторан Den.

10 кращих ресторанів Азії в 2020 році:

1. Odette (Сінгапур)

2. The Chairman (Гонконг)

3. Den (Токіо, Японія)

4. Belon (Гонконг)

5. Burnt Ends (Сінгапур)

6. Suhring (Бангкок, Таїланд)

7. Florilege (Токіо, Японія)

8. Le Du (Бангкок, Таїланд)

9. Narisawa (Токіо, Японія)

10. La Cime (Оскака, Японія)